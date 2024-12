Para el 2025, el Sistema de Información y Comunicación del Estado (Sicom) de Puebla busca ir por dos señales más, en Texmelucan y Acatzingo, para sumar 10, además de una diversificación de la programación, con nuevos conductores y dándole voz a todos los sectores.

Así lo señaló, en entrevista con Ángulo7 Radio, Natalie Hoyos López, quien fue propuesta por el gobernador Alejandro Armenta Mier, como directora de Sicom, quien agregó que se está trabajando en el proyecto para presentarlo al mandatario poblano y se ponga en marcha a partir de enero.

Comentó que “se encuentra muy agradecida” con el mandatario poblano por esta responsabilidad que le dan, ya que es joven y tiene un “gran compromiso” para fortalecer Sicom, además de que uno de sus objetivos es atender las necesidades que se tiene en el estado.

Recordó que se tienen ocho señales en las siete regiones, siendo un referente de diálogo, ya que hay zonas donde únicamente se escucha Sicom, como en la Mixteca.

Por ello, comentó que contar con una nueva programación es uno de los principales objetivos para su gestión, por lo que se tendrán cambios en los noticieros para reforzarlos, pero igual para darle voz a los grupos vulnerables que tendrán prioridad y sobre la conciencia del cuidado del medio ambiente

“Debemos ser una voz a través de los medios públicos, de la radio y televisión, ese va a ser nuestro trabajo, en el primer año reforzar diversas cosas que hay, que haya inclusión de los grupos y sea visto por los poblanos como su canal, donde puedan hacer preguntas con el tema gubernamental, ser el enlace de las secretarías y ayudar en lo que podamos”, Natalie Hoyos López

Agregó que habrá nuevos programas de noticias en el canal 16.1 con los conductores Álvaro Ramírez en la mañana y Patricia Estrada en la tarde.

Nuevos conductores de noticias en Sicom Puebla: Natalie Hoyos

Natalie Hoyos detalló que en Sicom Puebla se va a difundir el impulso a los jóvenes, mujeres, deportistas y darle voz a los grupos vulnerables y personas con discapacidad y, en el otro, darle espacio a cada región para que se conozcan.

Indicó que en esta nueva etapa se sumará Mónica Camacho, con un noticiario, ya que no serán los mismos en radio y televisión, además de que llegarán Mariano Serrano y José Luis Moctezuma en radio con un programa regional, aunque hizo énfasis en que esto no implica que dejen de laborar en los medios que están.

“Todavía estamos trabajando en la propuesta final, la programación es amplia y nos pueden ayudar, vamos a cambiar los formatos y habrá inclusión, además, la media hora de la hora nacional va ser diferente, una persona nos vas a estar representando y Sicom va a mostrar lo que es Puebla para México, se tendrán sorpresas”, Natalie Hoyos López

De igual forma, mencionó que se va a mantener la barra infantil, con una nueva propuesta para adolescentes y jóvenes, además de que igual se les dará espacios a los talentos locales, ya sea en deporte, espectáculos, cultura o en otras ramas que destaquen para que la gente los escuche.

Recordó que las estaciones que se tienen son la de Puebla, que es la central, Tehuacán, Teziutlán, Zacatlán, Huauchinango, Acatlán de Osorio y Libres, y, sobre todo, a las regionales se les tiene que dar más atención, pues antes había mayor personal, pero ahora son entre tres o cuatro y no son suficientes para el proyecto que se quiere realizar.

Enfatizó en que se le planteó al gobernador tener al menos dos sedes más para llegar a 10, las cuales se están evaluando, pues si bien aún no se tienen dónde estarán las oficinas, se busca que estén en Acatzingo, donde el mandatario busca que sea cabecera distrital y la otra en San Martín Texmelucan.

Hoyos López precisó que una de las primeras acciones que hará es un recorrido para ver qué necesidades se tienen y hacer una valoración del personal que se tiene, ya que igual hay algunos que no están de tiempo completo, pero sí colaboran con algunos programas y saber si se quieren sumar.

Tener presencia y ser referente en Puebla

Explicó que una vez que se tenga la evaluación en la que se encuentran las sedes regionales, le presentará un proyecto al mandatario para que se pudieran incrementar los recursos, pues el material humano es lo que más se requiere.

Vamos a solicitar el apoyo para que se pueda tener mayor personal, eso en una primera etapa, sabemos que es un proceso primero de la ampliación de la cobertura para mejorar los contenidos en cada una de las regiones en donde se transmite la señal de Sicom, Natalie Hoyos López

Puntualizó que se podría hacer una convocatoria para que participen personas de la comunidad con temas específicos como locutores y que la gente se sienta parte de Sicom, además de que se tenga un vínculo no solo con el gobierno, sino con otros sectores y darles difusión, así como mejorar la interacción con la ciudadanía.

Natalie Hoyos añadió que se está trabajando en la programación, que es amplia y todas las personas que colaboran pueden ayudar, pues hay algunos que llevan laborando en Sicom desde la fundación, que son más de 20 años, otros que estuvieron en su inicio y que ya estan de regreso y que pueden servir como guías por su experiencia.

En ese tenor, consideró que sí se puede competir con la televisión comercial con una propuesta innovadora y novedosa, que va dar inicio en el 2025 y a su vez rescatar el periodismo no solo en la ciudad de Puebla, sino en las regiones para posicionarse entre la población.

Tengo esperanza de que seamos un referente, no en unos años, sino en unos meses, estoy seguro de que se tendrá apertura y que podamos ser reconocidos, queremos posicionarnos con la ciudadanía, sabemos que hay mucha competencia con el tema comercial, pero tenemos un trabajo importante que es el compromiso por el bien común”, Natalie Hoyos López

Finalmente, al manifestar que “está contenta” por esta oportunidad, hizo énfasis en que la juventud no significa que no puedan, pues, aunque las personas dicen que no se tiene experiencia ni malicia, eso no es impedimento para hacer las cosas bien.

