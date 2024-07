Para resolver el problema de la basura y la crisis de los rellenos sanitarios de Puebla, los municipios deben separarla con apoyo de las familias, integrar a los recicladores de base para que comercialicen directamente los residuos y tener centros de compostaje local.

Así lo señaló, en entrevista en Ángulo 7 Radio, Juan Carlos Olivo Escudero, investigador del Pronaii del Conahcyt, al abordar el tema “Diálogos ambientales. Los desafíos de la sostenibilidad”, quien agregó que esto debe ser con la directriz del estado, además, debe actualizarse la Ley estatal para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos.

El especialista dijo que, si los municipios hacen esto, solo el 10 por ciento de los desechos sólidos llegaría a un sitio de disposición final, con lo que se podría resolver el problema de la basura y ya no sería necesario buscar nuevos espacios para rellenos sanitarios, además, eso ya no es la solución.

Explicó que esta reducción se lograría si los desechos orgánicos, separados en los hogares, se llevan a centros de compostaje, y dicha materia orgánica puede ser utilizada para los parques o llevada a cultivos cercanos a cada ciudad.

Los residuos orgánicos implican el 50 por ciento de la llamada basura en los centros urbanos, mientras que el otro 40 por ciento son objetos reciclables que pueden comercializar directamente las personas que se dedican a juntar ese tipo de materiales.

A nivel nacional, hay 40 millones de toneladas de desechos, que en su mayoría van a dar a los denominados rellenos sanitarios, que –muchas veces– son tiraderos a cielo abierto.

Además,, de los 2 mil 476 municipios que hay en el país, apenas el 15 por ciento, es decir unos 400, separa la basura.

El especialista del Proyecto Nacional de Investigación e Incidencia (Pronaii) “Residuos Sólidos Urbanos” del Conahcyt mencionó que las normas que se emitan en los estados deben incluir la obligación de los municipios a separar la basura e incluir a los recicladores de base a través de padrones y apoyos, en lugar de que solo beneficie a las empresas a las que les concesiona el servicio por 15 o 20 años.

Asimismo, mencionó que los gobiernos deben aplicar mecanismos legales con el principio de la responsabilidad extendida de las empresas, es decir, si el producto se pone al alcance de la familia debe tener un diseño que no se convierta en basura, sino que una vez que use se pueda reciclar.

Olivo Escudero insistió que, en el caso de los recicladores, los municipios deben reconocerlos como la base de este proceso, ya que son trabajadores que están excluidos de un salario digno, por lo que tendría que haber directorios e incluso ayudar a conformar cooperativas.

Agregó que se deben incluir contribuciones económicas, ya que los mercados que se dedican a esto no están regulados, sumado a que hay mucho coyotaje y los desechos a reutilizar regresan a las empresas, siendo estas las que se quedan con la mayor parte de dividendos.

Afirmó que se tienen que contar con información de los mercados de reciclajes, de las rutas, conocer donde están los centros de acopio, conocer las necesidades que tienen las personas que se dedican a esto, ya que esta carencia genera que se abuse de ellos por quienes se los compran.

“Un modelo que solo está beneficiando al particular y no da soluciones no funciona, porque se excluyen a actores que pueden resolver el problema, que son estos sectores marginales, como son los recicladores porque no caben en el ámbito privado y se debe tomar en cuenta para convertir la gestión de los residuos en una forma más amable y economía solidaria”, enfatizó.