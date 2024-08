El ayuntamiento de Puebla no cederá para que los comerciantes informales se instalen en calles como la 8 y 10 Oriente-Poniente, en el Centro Histórico, donde hay cierre a la circulación, aunque ambulantes aprovechan otras como la 12 y 14 y la 3 y 5 Norte y están toreando.

Alrededor del mediodía los informales intentaron regresar a la vía pública en las inmediaciones de la Plaza de la Victoria, este martes, pero los policías municipales que se mantienen en la zona, junto con inspector de la Secretaría de Gobernación (Segom) se lo impidieron.

Aunque esto generó momento de tensión en esta parte del primer cuadro de la ciudad y que incluso algunos de los comercios establecidos optaran por bajar momentáneamente sus cortinas, la situación se mantuvo y no escaló a mayores.

Sin embargo, a pesar de la negativa de las autoridades de dejarlos vender como ocurrió en semanas atrás, los informales no se quedaron con los brazos cruzados en intersecciones como la 5 de Mayo, con 8 y 10 Poniente, al ser una calle peatonal colocaron pequeñas lonas con sus productos, principalmente ropa o mercancía que se pueda guardar rápido.

Y es que desde la madrugada del viernes las calles 2 norte y 10 Poniente; 3 norte y 12 Poniente; 5 Norte y 6 Poniente; 7 Norte y 8 Poniente y 4 Norte y 10 Oriente se mantienen cerradas la circulación y para evitar que los ambulantes ingresen con sus mercancías.

Sin embargo, los comerciantes informales han usado vialidades con menos vigilancia por parte del ayuntamiento como la 5 de Mayo, que al ser peatonal, ocupan pequeños espacios para ofrecer sus productos, aunque sin colocar rejas, lonas o alguna otra estructura.

Igual se puede algunos de ellos que “están toreando”, es decir, que tienen sus productos en la mano o en bolsa para ver si la gente que pasa por las calles les compra, pues no se instalan para que no los “levanten”.

No obstante, el operativo no es parejo en todo el Centro Histórico, ya que en la 8 Poniente entre 7 y 9 Norte los comerciantes se están instalando, así como en la 10 Poniente, porque son puntos donde ya no se tiene la presencia de los policías, ni vallas.

Otra zona que esta “libre” de vigilancia en la 12 y 14 Poniente, en donde los ambulantes han colocado sus puestos ente 5 de Mayo y 5 Norte, pues es donde pasa el transporte público, pero también la 3 y 5 Norte, entre 12 y 16 Poniente hay presencia de los informales, que sí instalan sus estructuras, rejas y hasta lonas.

No es parejo el ayuntamiento con ambulantes

En entrevista, Martín Juárez Sánchez, líder de la organización “11 de Marzo”, que tiene presencia en la calle 8 y 10 Poniente y la 3 Norte, cuestionó que el ayuntamiento de Puebla esté impidiendo a ellos instalarse, pero en otras vialidades aledañas sí lo está permitiendo.

Tras reunirse con el secretario de Gobernación Municipal (Segom), Jorge Arturo Cruz Lepe, manifestó que “están cerrados” en el gobierno de la capital, pues el funcionario le afirmó que no cederán un solo centímetro y que si intentan vender los van a quitar con la fuerza pública.

“Yo creo que no se han dado cuenta de que los más necesitados son el pueblo, ahorita en total de dar una solución nos dicen que son indicaciones del presidente y que se va a mantener el operativo, entonces, no hay una solución y aunque venimos a la mesa de negociación, no hay un avance”, expresó.

Aseveró que necesitan trabajar como lo hace toda la gente, no desistirán de instalarse en la vía pública, pues tiene gastos pro el regreso a clases de sus hijos, por ello es que este miércoles tendrán otra reunión con el titular de la Segom en la que esperan que haya un diálogo positivo.

Al sostener que, cada quien ve por sus propios intereses, dijo que no duda que estos hechos son para dejar una buena impresión para el próximo gobierno municipal, sin embargo, no les dan otras alternativas, pues el espacio que anunciaron que se habilitaría solo sería por una semana.