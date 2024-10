El aumento a la tarifa del transporte público en Puebla será un tema que se analizará en la próxima administración que encabezará, a partir de diciembre, Alejandro Armenta Mier, quien ya marcó una ruta sobre ello, señaló el actual gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina.

Esto luego de que un grupo de transportistas protestó el lunes afuera de Casa Aguayo para solicitar que se incremente el pasaje hasta en 19 pesos, por lo que mantuvieron cerrada la 14 Oriente por varias horas hasta que una comisión de representantes fue atendida.

Al respecto, en entrevista luego de inaugurar la construcción del techado de la cancha de usos múltiples de la escuela primaria “Licenciado Benito Juárez García”, el mandatario Sergio Salomón manifestó que su sucesor ya marcó una ruta para ello, en la cual está de acuerdo, aunque prefirió no revelar detalles.

Es de mencionar que Armenta Mier no ha descartado el aumento al pasaje, aunque ha dicho en ruedas de prensa que antes verá de qué forma el gobierno del estado va a apoyar en la modernización del transporte, que es una de las demandas que se tiene.

Apenas a finales de septiembre el titular de la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMT), Omar Álvarez Arronte, informó que la administración entrante ejecutará la línea de crédito que se gestionó desde hace 2 años con Nacional Financiera (Nafin) para acceder a una bolsa de hasta 350 millones de pesos.

Dicho monto será distribuido entre transportistas para la modernización de sus unidades y los permisionarios en condiciones regulares podrán recibir recurso para que cambien sus unidades –tipo taxi, autobuses, pick up, camiones ligeros y pesados– por vehículos híbridos.

Por otra parte, Céspedes Peregrina comentó que se tiene gobernabilidad en el municipio de Tianguismanalco, luego de que el martes pasado un grupo de personas, supuestamente afines al exalcalde Martín Zanes Cortés, intentó impedir que Juan Pérez Morales, tomara protesta, con el argumento de que “fue una imposición”.

El titular del Poder Ejecutivo rechazó tal hecho e hizo énfasis en que hay responsabilidades contra quienes hayan cometido tales actos, así como denuncias presentadas en la Fiscalía General del Estado (FGE).

“Que respeten la decisión del pueblo, hay que aprender a ganar y a perder, en ese aspecto, si no te dieron a ti la oportunidad, deja que las cosas fluyan, no pueden generar ingobernabilidad, eso lo dijo con todas sus letras, tiene que gobernarse desde el palacio municipal, no estamos en un estado de bárbaros”, remarcó.