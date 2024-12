El Cabildo de Puebla capital aprobó el Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2025, por un monto de 7 mil 335 millones 743 mil 559 pesos, que representa un aumento del 6 por ciento en comparación con este año; el 30 por ciento se destinará para la Secretaría de Seguridad.

Lo anterior, durante la quinta sesión extraordinaria que se llevó a cabo este jueves, misma que estuvo encabezada por el alcalde José “Pepe” Chedraui Budib, luego de una ligera discusión entre regidores de Morena y el PAN, así como por la situación financiera en que se recibió el ayuntamiento.

Por una parte, el concejal panista, Carlos Montiel Solana, manifestó que “no iba acompañar el dictamen”, ante la falta de información que no les proporcionaron, pues no tienen conocimiento de cómo se van a otorgar los contratos multianuales, ni la reducción en las partidas de infraestructura.

Además del aumento de más de 145 millones de pesos a la Secretaría de Bienestar, pues es un presupuesto que “refleja muchos cuestionamientos” para los regidores del PAN, que votaron en abstención, pues no hay certeza de cómo se integraron las cifras finales.

“Decir que al tener desconocimiento de cómo está construido este presupuesto, poniendo estos ejemplos, al final, ustedes tienen como autoridad la facultad de distribuir el ejercicio de los recursos de la manera en que consideren que se resolverán las necesidades y problemáticas”. Carlos Montiel Solana

Dijo que, si bien se ha señalado que existen pendientes de pago por hasta 547 millones de pesos, por obras, servicios y otras áreas y comprometidos este año, por lo que cuestionó que en el capítulo 9000 no se haya etiquetado recursos para este fin, por lo que se cubrirían con los ingresos proyectados para el 2024.

Hoyo financiero baja presupuesto de Puebla capital para obra

En respuesta, el alcalde comentó que a él “igual le hubiera gustado” tener más información de la situación anterior sobre la situación en la que recibieron la administración, pues fue hasta que concluyó el proceso de entrega-recepción que salieron los 547 millones de pesos.

Hizo énfasis en que se están revisando cada uno de los expedientes que dejaron pendientes de pago, lo cual “fue un abuso”, pues se tomó presupuesto que ya no le tocaba al gobierno municipal pasado, pues por tener cubrir esto, la inversión en infraestructura tiene que bajar.

Sin embargo, mencionó que es un tema que no le preocupa tanto porque confió que con la “la generosidad” y la comunicación que se tiene con el gobernador Alejandro Armenta Mier, se tendrá apoyo para subsanar la falta de recursos para obra pública.

Obras a ejecutar

Mientras que el regidor morenista, Gabriel Biestro Medinilla, comentó que el presupuesto que se etiquetó a la Secretaría de Movilidad e Infraestructura es de 631 millones de pesos, de los que 453.7 millones son para obra, adicionales a los de Bienestar que son 87 millones para mejoramiento de vivienda.

Esto, pues explicó que es más fácil conseguir recursos con la Federación y el estado para obra pública, por ello es que se les dio prioridad a otros rubros y se tendrán gestiones con otros niveles de gobierno para sacar adelante los proyectos.

Entre las obras contempladas son la construcción de la barda perimetral de la Central de Abastos, edificación de bachilleraros tecnológicos con la BUAP, techados de plazas cívicas y canchas de usos múltiples y atención a puntos inundables, programa intensivo de bacheo, pavimentación y relaminación de calles, que se hará con una visión social.