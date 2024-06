El gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina anunció la construcción de dos puentes elevados en la Vía Atlixcáyotl, uno enfrente del CIS y otro en CCU de la BUAP, los cuales mejorarán la movilidad de la zona y estarán listos antes de que concluya su gestión.

En rueda de prensa, comentó que con cada uno de los proyectos que se tienen en esta vía, se pretende. tener una gran intervención de dicha vialidad para convertirla en un viaducto, pues es la zona más transitada de la capital y donde más economía se mueve.

Descartó que se busque privilegiar a “los pudientes” que residen en la zona, por lo que le pidió a la ciudadanía comprensión para agilizar los proyectos, ya que no se pueden hacer obras aéreas ni trabajar exclusivamente por la noche por lo que implica todo eso.

Asimismo, pidió a la comprensión de la sociedad, pues la intención es mejorar la movilidad en la Vía Atlixcáyotl, aunque no precisó si para la construcción de dichos puentes elevados será necesario el retiro de la ciclopista, misma que cruza por gran parte de la vía Atlixcáyotl.

Y es que, de acuerdo con la licitación que se lanzó, de tiene contemplado que, al menos en el caso del viaducto frente al Centro Integral Servicios (CIS) se prevé un tiempo de ejecución de cuatro meses, desde el 17 de junio, hasta la primera quincena de octubre.

A un día, quitan topes en la Atlixcáyotl

En ese tenor, el mandatario calificó como “un exceso” la instalación de reductores de velocidad en los carriles centrales de la Vía Atlixcáyotl, por lo que instruyó su retiro de los 24 que colocaron en sentido a Atlixco y pidió que ya no se pusieran los que irían en dirección a Puebla.

Precisó que fueron instalados por parte de la Secretaría de Infraestructura con el argumento de que los vehículos pasaban a muy alta velocidad poniendo en riesgo la seguridad de trabajadores en el Distribuidor Vial del Periférico Ecológico,

Por tanto, comentó que fue un exceso, pero los carriles centrales de la Atlixcáyotl se van a cerrar a la circulación por la noche desde las 11 hasta las 5 de la mañana, mientras que se mantendrá abierto el paso en las laterales para que se pueda trabajar en los colados de los puentes.

Ante ello, solicitó a los ciudadanos extremen precauciones, manejen a baja velocidad y cumplan con todos los señalamientos para terminar la obra lo más rápido posible.

Por otra parte, Céspedes Peregrina manifestó que se tiene un avance positivo en la construcción de la nueva sede del Congreso local, por lo que se tiene contemplado que antes de que termine la actual Legislatura, que es en septiembre e inicien funciones en dicha fecha.

Manifestó que no se trata de una obra de relumbrón como se ha manejado por actores políticos, sino que es necesario porque la que está en el Centro Histórico ya no tiene condiciones para mantenerse operando, además de que no será un edificio solo para 41 diputados, sino para más de 400 personas que trabajan en el Poder Legislativo.