Transportistas agremiados a Antorcha Campesina negaron ser responsables del conflicto interno entre rutas en el sur de la ciudad, pues, por el contrario, la SMT autorizó “solo de palabra” que la 77a opere en la zona, pero se ha negado a autorizar la fusión de derroteros.

Lo anterior, ante las declaraciones del titular de la Secretaría de Transporte (SMT), Omar Álvarez Arrontes, quien el lunes pasado acusó a dicha organización de no respetar acuerdos para circular en esta zona, así como negarse a ser revisados y regularizados en sus concesiones.

En respuesta, Ovidio Célis Córdova, encargado del transporte en dicha agrupación, en rueda de prensa acompañado de representantes de las rutas 54A, 25 Nueva Visión, Galgos del Sur, 22, 100, Grúas Antorchistas y Ruta Jaguares, comentó que la STM sabe que el acuerdo hecho para que opere la concesión de la 77a no tiene validez.

Incluso, tachó de mentiroso al funcionario estatal, pues presentó documentación sobre el “cumplimiento” de la revista vehicular por parte de los transportistas afiliados a Antorcha, así como la solicitud de fusión de derroteros de la ruta 25 desde hace 4 años y que sus expedientes no han avanzado.

“En la nueva Ley de Transporte que aprobaron en el Congreso en un artículo transitorio se establece que todo trámite que no haya sido pagado en sus garantías, van a ser declarados en abandono, eso pasó con la ruta 77a, no tienen derecho a correr por ahí, pero ahora resulta que la Secretaría saca ese documento cuando ya no está vigente”, expresó.