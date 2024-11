Antes de tomarse medias como la castración química contra hombres, acusados de violencia sexual, se debería hacer un estudio que determine si esto disminuiría dicha problemática. Así como erradicar la cultura de cosificar a las mujeres y garantizar que no haya impunidad en este delito.

Así lo señalaron en entrevista con este medio, Cirilo Rivera García, especialista es en estudios de género y masculinidades y Brahim Zamora Salazar, del Observatorio de Derechos Sexuales y Reproductivos (Odesyr), quienes coincidieron en que “es bueno” que se abra el debate sobre dicha propuesta, pero no es la solución.

Por una parte, Rivera García consideró que es positivo que se ponga en evidencia la problemática social de las formas de violencia hacia las mujeres por parte de los hombres, pero no solo es en el tema sexual, sino todo lo que afecta en el desarrollo de las féminas.

Refirió que, si bien es cierto que se intenta luchar contra esta problemática, antes de eso se debe revisar qué es lo que se ha hecho en el trabajo de prevención de la violencia generalizada que ejercen los hombres hacia el sector femenino.

“Qué bueno que se habrá al debate esta propuesta, es positivo, pero aquí a pregunta es, ¿Cuál es la responsabilidad que tenemos en términos generales para frenar todo aquello que tenga que ver con el acoso, hostigamiento sexual u otras?, porque hay otras formas de violencia que existen y que afectan a las mujeres”. Cirilo Rivera García

Cultura de cosificar a mujeres debe “desmontarse”

Y es que, dijo, no se necesita agredir sexualmente a una fémina para ser catalogado como violencia, sino que tiene que ver cómo es que los hombres aprendieron cosificar los cuerpos de otras personas para abusar de ellas, la cual tiene que ser “desmontada” con talleres y cursos.

Precisó que en lugar de debatir sobre la propuesta de castración química que ha planteado el gobernador electo, Alejandro Armenta Mier, se debería ver qué programas se pueden implementar dentro de las instituciones para que ya no haya omisión de estos, pues “solo verse la punta del iceberg”.

Detalló que uno de los factores que se tiene que tomar en cuenta es desde la educación y formación de las personas y los docentes, la cual tiene que ser con enfoque de género, derechos humanos e interculturalidad y una cultura de paz y respeto.

“Más allá de ver qué sucede en este debate y análisis que se haga, debemos tener en cuenta que se tiene una cultura machista heteronormada, que va atentar contra todo aquello que parezca femenino y se debe reflexionar sobre si realmente la castración química garantiza que un hombre ya no emitirá algún ejercicio de poder”. Cirilo Rivera García

Esto igual porque manifestó que no se tienen estudios que muestren que esta medida ayudará, pues si bien puede reducir la libido sexual, eso no quiere decir que dejarán de ejercer poder o violencia hacia las mujeres, pues se tienen otras formas como la física, familiar, económica o patrimonial.

Atender AVGM y justicia, antes que castración química

Por su parte, Brahim Zamora Salazar, del Odesyr, igual en entrevista, mencionó que es importante abrir el debate, pero sobre las políticas públicas y acciones que ya se tienen en torno a la violencia sexual contras la mujeres y niños e incluso hombres, que no han garantizado acceso a la justicia.

Desglosó que se deben tomar en cuenta tres factores antes de esta medida, como es la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM), pues es “muy deficiente” el nivel de cumplimiento por parte del gobierno, mientras que el trabajo de los municipios “ha sido muy pobre”.

Aseveró que, si no se cubren estos objetivos, va ser complicada que se trabaje de manera integral el problema de la violencia contra las mujeres, incluida la sexual y que suele previa a un feminicidio, a lo que se suma el nivel de impunidad en el estado, pues los delitos no se denuncian y cuando se hace, no se persiguen.

Sostuvo que se tiene “una deuda muy fuerte” por parte de la Fiscalía, no solo en Puebla, sino en el país y no se ha propuesto una reforma integral al sistema de procuración de justicia, generando que se tenga una “actuación de viralización”, es decir, que solo los casos se vuelven mediáticos son atendidos y los que no, no y se quedan en el olvido.

Mientras que el tercer punto a atender la política de prevención, relacionado con los modelos educativos, la ventana de atención a las mujeres y bases de datos, por lo que consideró que primero se tendría que hacer un diagnóstico bajo el cual se determinará si la castración química sería la medida más conveniente y eficaz contra la violencia sexual.

Deben revisarse medidas aplicadas en otros lugares

Indicó que esto igual tendría que servir como un comparativo con otros países y estados en igualdad de circunstancias para ver si ha funcionado, así como analizar cuáles son las medidas eficaces que sí han dado resultado y han reducido la incidencia de crímenes sexuales.

“A mí me parece que la discusión es muy amplia, que no tiene que ver solo con una iniciativa, sino con un enfoque de priorización, con marcos normativos y de evaluación de la función pública poniendo a las víctimas en el centro, esa es la discusión importante, lo otro, si se presenta, se hace consulta o no, ya será una cuestión de trámite”. Brahim Zamora Salazar

Incluso, catalogó en que “no es importante” si se avalará la iniciativa o no, pues ello no va transformar la realidad de las mujeres que han sido víctimas y que no son atendidas por la Fiscalía, ni han tenido acceso a la justicia, reparación del daño, ni tampoco garantías de no repetición.

Desde su opinión, “es bueno” que se esté tocando el tema de la violencia contra las mujeres, pero se tiene que poner en la mesa con todas las aristas y las discusiones pendientes que se tienen, por lo que es mejor fortalecer las políticas públicas con las que se cuentan y que éstas den resultados.

Asentó que si bien es positivo que la propuesta se abra al debate, la pertinencia de una propuesta se obtiene con un diagnóstico que responda a las acciones vigentes que ya existen, pues la castración química no está recomendada como modelo de atención a la violencia contra las mujeres.