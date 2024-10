Gestores culturales y artistas poblanos acusaron exclusión de la directora de Museos, Anel Nochebuena Escobar, ya que no los toma en cuenta para exposiciones, sin embargo, se dedica a gestionar obras foráneas, como las que llevó al Museo Vivo del Muralismo Mexicano (MVMM).

Nochebuena Escobar llegó a dicho cargo el 22 de julio del 2023, por lo que lleva poco más de un año al frente del organismo estatal, el cual dejará el 14 de octubre para asumir la Dirección del Instituto Municipal de Arte y Cultura (Imacp), pues así fue anunciado este martes por el presidente electo, José “Pepe” Chedraui Budib.

Sin embargo, la gestión no ha sido “lo que se esperaba” para la comunidad artística, ya que éstos han señalado que se ha optado por presentar exposiciones de foráneos en el Museo Barroco, que es uno de los recintos más conocidos en Puebla, pero que igual los llevó al MVMM.

En entrevista con este medio, José “Pepe” Lazcarro Toquero, artista poblano, manifestó que la falta de participación de artistas locales en este proyecto (MVMM) revela una desconexión entre las autoridades culturales y los creadores, además de que solo es un reflejo de la ignorancia sobre el patrimonio cultural de la región.

Pepe Lazcarro, ha destacado en diversas disciplinas como el grabado, mural, escultura y pintura. Fundador de programas de Artes Plásticas en la Udlap, Unarte, ARPA, su obra se caracteriza por el uso de geometría, textura y color. Ha expuesto en países como Estados Unidos, Japón y Francia, y es reconocido por su impacto en la comunidad artística.

Por ello, alertó de la “difícil” realidad que enfrentan los jóvenes en el ámbito artístico, ya que muchos de ellos, a pesar de su talento, deben abandonar sus pasiones por la falta de oportunidades, por lo que las autoridades también deben voltear a ver esta situación y sean apoyados.

Puso de ejemplo el fenómeno artístico de Oaxaca, donde la solidaridad entre los creadores y el respaldo gubernamental han permitido un crecimiento en la producción artística que ha sido expuesta fuera del estado, por lo que consideró que tendría que hacerse algo similar en Puebla.

“Nunca me dijeron que había un museo, me habría encantado participar, porque los artistas deben ser portadores de su trabajo y cacarear el huevo, en Puebla se tiene el potencial de ser un generador de arte, pero se requieren políticas culturales bien estructuradas”, recalcó.

A su juicio, es importante que las autoridades apoyen a los jóvenes artistas mediante becas y espacios expositivos, sobre todo en comunidades que carecen de acceso a manifestaciones culturales, así como se pongan en marcha políticas públicas en esta materia de forma transexenal y no que cada vez que llegue un gobierno se inicie de cero.

Manifestó que hay talento poblano, sin embargo, se tienen desafíos para la comunidad artística de Puebla, pues tienen que seguir luchando por ser escuchada y reconocida en el ámbito nacional. En el caso de Nochebuena Escobar que gestionó para el Museo Vivo del Muralismo Mexicano, pero no fueron tomados en cuenta.

Aunque dijo que “aún tiene la esperanza” que los artistas poblanos sean incluidos en iniciativas como este tipo de recintos, se necesita de “mucho apoyo” para que el talento local sobresalga, pero eso solo se logrará cuando haya funcionarios comprometidos.

“Se está viendo la desconexión alarmante entre las autoridades culturales y los talentos de la región, a mi nunca me dijeron que había un museo, y si me hubieran invitado, me habría encantado participar, esta omisión es un claro indicio de la ignorancia hacia el patrimonio cultural de Puebla”, concluyó.