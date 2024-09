Para nadie es ajeno que Puebla cuenta con una amplia riqueza cultural que es valorada a nivel mundial por acumular, a lo largo de sus casi 500 años de vida, una gran variedad de muestras de sensibilidad artística y expresiones culturales que surgieron de los pueblos prehispánicos y se nutrieron con las influencias españolas, francesas, alemanas, libanesas y otras más que arribaron a la ciudad.

Aunque muchos ponderan, por encima de todo, el valor social y político que dichas expresiones tienen para los ciudadanos, también es cierto que los productos culturales tienen un valor monetario en el mercado global, un hecho que debería reflejarse en buenos salarios y honorarios para quienes se dedican a la noble y desvalorizada labor de trabajar en el arte y la cultura. Sin embargo, ese valor se ha concentrado en unos cuantos personajes públicos y anónimos a costa de los primeros.

Tal es el caso ampliamente conocido de la actual directora del Organismo Público Descentralizado Museos Puebla, Anel Nochebuena Escobar, uno de los negritos en el arroz del gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina, y que podría ennegrecer el gobierno entrante de Alejandro Armenta Mier, quien ha manifestado basarse en el principio de la 4T: no mentir, no robar y no traicionar al pueblo. O, como suele presumir que lograría, en el gobierno municipal de Pepe Chedraui Budib para regresar al IMACP del que ya se sirvió la década pasada. Aunque también podría hacerlo en cualquier otra administración actual y futura en la que logre colarse, como lo hizo desde que fue cercana del PAN de Rafael Moreno Valle.

Desde 2014, como directora del Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla en el gobierno de Antonio Gali Fayad y, posteriormente, de Luis Banck Serrato, Anel Nochebuena acumuló una serie de señalamientos por parte de gestores, funcionarios y artistas poblanos, que van desde actos de corrupción, nepotismo, malos tratos y enriquecimiento ilícito. Estas acusaciones fueron acompañadas por políticas discriminatorias contra los artistas urbanos poblanos y una oferta cultural basada en la banalización de la cultura, cuyo impacto no reflejó el costo financiado por el erario. Además, en su administración, más de tres millones de pesos se entregaron a 15 empresas declaradas por el SAT como fantasmas, mediante adjudicación directa e invitación.

Por este antecedente, en 2019, más de mil miembros de la comunidad artística de Puebla, con respaldo nacional, lograron que Anel Nochebuena no fuera designada como secretaria de Cultura por el gobierno interino de Guillermo Pacheco Pulido. Cabe recordar que, en 2018, la gobernadora Martha Erika Alonso Hidalgo planteó la creación de dicha secretaría al dividir la Secretaría de Turismo y Cultura, y designó a Anel Nochebuena como subsecretaria de Cultura para que, una vez concretada la división, asumiera como titular de la Secretaría de Cultura. Algo que el gremio logró evitar y que podría volver a hacer en este 2024.

¿Qué hizo Anel Nochebuena en Museos Puebla?

Pero antes de que eso suceda, ¿será que rinda cuentas por su gestión en Museos Puebla? Si bien las críticas sobre lo falso e injustificado de las exposiciones y eventos de Museos Puebla tuvieron alcance mediático para volver a poner el dedo en el renglón de la mala política cultural de Anel Nochebuena, esto no es lo más grave de su administración. Desde octubre de 2023, el actual secretario de Cultura, Enrique Glockner, resignado por la imposición de Anel Nochebuena en Museos Puebla, expuso que uno de los pendientes del OPD era resolver el tema de las cerca de seis mil obras que los museos de Puebla tienen como parte de su acervo.

Para ello, la directora tiene la encomienda de realizar una revisión del inventario de los museos que, recordemos, fueron saqueados bajo el argumento de que el Museo Internacional del Barroco (MIB) concentraría las piezas. Como parte de los resultados, en enero de este año, Anel Nochebuena declaró que cinco mil 462 piezas siempre sí se encontraban en los museos y que solo 516 ejemplares continúan desaparecidos. Sin embargo, recientemente subcontrató, bajo una licitación simulada, a especialistas en el ramo para dictaminar los inventarios del Museo de San Pedro y del Museo José Luis Bello y González. Para sorpresa de nadie, un porcentaje de las piezas resultaron ser imitaciones burdas, como las que acostumbra a exponer en el MIB.

De acuerdo con el Decálogo de Corrupción, Negligencia y Simulación de Anel Nochebuena en Museos Puebla del Estado, filtrado recientemente por uno de sus cercanos, el “Programa de Servicios Profesionales e Impresión para la Catalogación Cualitativa de los Acervos de la OPD Museos Puebla” tuvo una inversión de 10 millones de pesos para ejecutarse en solo 4 meses, pero los especialistas contratados apenas reciben el salario mínimo por sus servicios.

La pregunta ya no es solo sobre el paradero de las piezas “extraviadas” en Museos Puebla, sino sobre el destino de las obras originales que, entre el desmantelamiento de los museos y reinstalación, duplicaron. Son al menos ocho años y cuatro gobernadores que, entre acciones y omisiones, atestiguaron el saqueo del arte de Puebla. Mismo que estaría relacionado con una red de tráfico de arte internacional, vinculada a Anel Nochebuena y a sus socios españoles e italianos, expertos en playas falsas, maquetas de capillas, tutankamones de cartón y piratería cultural. Ni mencionar el daño al patrimonio cultural y mucho menos a los derechos culturales de los poblanos, a quienes solo nos considera clientes de exposiciones de obras falsas.

