En sesión de Cabildo, fueron aprobadas 110 plazas con 21 votos a favor y solo uno en contra del regidor del Partido Acción Nacional (PAN) Puebla, Fernando Sarur Hernández. 79 de ellas serán otorgadas a personal que apenas lleva 3 meses trabajando.

Luego de haber causado polémica la creación de estas plazas, este viernes se llevó a cabo la discusión sobre estas. Y es que, de manera oficial no se habían otorgado, sino que se dio a conocer a partir de publicaciones en medios de comunicación.

En ese tenor, el regidor de Morena, Leobardo Rodríguez Juárez, consideró que este proceso se pudo haber dado manera transparente. Al mismo tiempo señaló que a estas nueva plazas no debería cobrarles a estas personas en automático las cuotas sindicales.

Agregó, que no está dando opción de permitir o no la afiliación a la membresía sindical, “cuando es algo que deberían elegir libremente”. Detalló que no puede seguir ocurriendo que sea de manera automática, que lo hace que se convierta en mala práctica.

#PuedesCreerlo? || Este viernes, por mayoría de votos el cabildo del @PueblaAyto aprobó la creación de 110 plazas para trabajadores. 79 de ellas serán para personas que cumplieron los 3 meses laboranfo; el resto serán para personas próximas a cumplir el requisito.@memo_gutihz pic.twitter.com/s4VWDqCjj3 — Ángulo7 Noticias (@angulosiete) June 14, 2024

En automático estas 110 personas tengan que incorporarse a la membresía sindical y que en automático se les descuenten la cuotas correspondientes a dicha membresía

Por otra parte el regidor, Leobardo Soto Enríquez, señaló que los trabajadores no están obligados a afiliarse sino lo desean, por lo cual manifestó que era reiterativo. Por ello, su postura fue en contra.

¿Quiénes obtuvieron las bases?

Dentro de las 110 bases que dejará Adán Domínguez para los trabajadores del Ayuntamiento de Puebla que cumplieron con los requisitos. Se encuentran tanto gente del PAN, Morena y cercanos al actual líder sindical del Ayuntamiento, Gonzalo Juárez Méndez.

Algunos de los beneficiados son: