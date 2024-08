Tras reunirse la Secretaría de Gobernación (Segob) estatal y la organización “28 de Octubre” se acordó que no quedará impune el asesinato de Avelino Soberano Martínez; sin embargo, la agrupación insistió en que el policía municipal que disparó sea entregado a Fiscalía.

Dicho encuentro se llevó a cabo este martes en Casa Aguayo, en donde estuvieron, por parte de la administración el titular de la Segob, Javier Aquino Montiel; el secretario de Seguridad Pública (SSP), Daniel Iván Cruz Luna y del ayuntamiento estuvo el titular de Gobernación, Jorge Cruz Lepe y el asesor de Presidencia, Pablo Montiel López.

Mientras que por parte de la Unión Popular de Vendedores Ambulantes (UPVA) “28 de Octubre”, su asesor general, Rubén Sarabia Sánchez “Simitrio”, su hijo Xihuel Sarabia Reyna y un grupo de comerciantes que lo esperaron afuera del inmueble mientras se desarrolló de la reunión.

Sarabia Sánchez en entrevista lamentó que no estuviera el presidente municipal, Adán Domínguez Sánchez, pues su presencia era importante, aunque hizo énfasis en que se realizó una recapitulación de los hechos ocurridos el viernes pasado por la tarde a la altura del SAMs de la CAPU.

Refirió que se hizo el compromiso por parte de las autoridades estatales para que se haga justicia por el homicidio del joven franelero, pues tenía 22 años y era el sustento de su familia, que es originaria de Oaxaca y que tuvo que gastar para venir por el cuerpo a Puebla.

Aseveró que se deben asumir las responsabilidades por parte de las personas que estuvieron involucrados, pues “no es creíble”, que se diga que no saben quién fue el que disparó cuando se dio el enfrentamiento, cuando se supone que cada efectivo tiene su arma de cargo.

“Nosotros pedimos que evidentemente presenten o entreguen al policía que disparó contra nuestro compañero, dicen que no es cierto, que no sería posible identificar, pero sí se puede siempre y cuando haya voluntad, porque están mintiendo cuando dicen que no saben quién fue,”

Rubén Sarabia Sánchez “Simitrio”