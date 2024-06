Ante las inconformidades por el resultado de la elección a la gubernatura de Jalisco, el presidente Andrés Manuel López Obrador sugirió recurrir al voto por voto, ya que de esta manera pueden resolverse cualquier señalamiento.

En su conferencia, el mandatario apuntó que quienes muestran una negativa a la revisión de cada casilla, es porque saben que “no actuaron con honestidad”.

López Obrador insistió que el recuento de votos es una sugerencia, pues la determinación sobre la revisión en el resultado de los comicios de Jalisco, estado gobernado por Enrique Alfaro (MC), es facultad de la autoridad electoral.

“Sí conviene en todos estos casos, en donde hay impugnaciones que se abran los paquetes y que se cuenten los votos, eso es lo mejor, eso se resuelve en pocos días y que esté la autoridad electoral y que estén los representantes de los partidos, las coaliciones y voto por voto, casilla por casilla, un recuento, es lo mejor”.

En Jalisco, la elección a la gubernatura, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana declaró gobernador electo a Pablo Lemus, candidato de Movimiento Ciudadano, tras obtener un millón 626 mil 941 votos, lo que representó e 43.47 por ciento de la votación.

La candidata de Morena, PT, PVEM, Claudia Delgadillo contabilizó un millón 440 mil 161 votos (38.21 por ciento).

Ante el resultado, Delgadillo promovió una impugnación al advertir irregularidades referentes al manejo de los paquetes electorales durante la realización de los cómputos.

“No ofendí a Xóchitl”, señala AMLO ante fallo del Tepjf

“Yo no ofendí a la señora Xóchitl (Gálvez), no hay prueba de eso, no lo hago por principios, no ofendo a nadie y menos a una mujer”, afirmó López Obrador ante el fallo que aprobó la Sala Especializada Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Cuestionado sobre la determinación del órgano electoral de señalarlo de incurrir en “violencia simbólica” hacia la candidata de la coalición PRI-PAN-PRD, el presidente recordó que desde el INE “tergiversaron” parte de sus declaraciones que emite en sus conferencias.

La intención -dijo-fue evitar que pudiera hacer referencias a la candidata presidencial del bloque conservador.