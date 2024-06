Ante las irregularidades detectadas en el 35 por ciento de los votos, Morena impugnará el resultado de la elección a la gubernatura de Jalisco, anunció el presidente nacional del partido, Mario Delgado.

Acompañado de Claudia Delgadillo, candidata de la coalición “Sigamos Haciendo Historia” a la gubernatura de Jalisco, el morenista reiteró que no hay confianza en la autoridad electoral de ese estado, pues la cadena de custodia de los paquetes electorales fue vulnerada.

“Fuimos muy respetuosos en no calificar la elección hasta que hubiera certeza en el conteo de todos y cada uno de los votos. Sin embargo, las irregularidades fueron saliendo por todos lados, hasta que dijimos ‘no tenemos más confianza’, porque la autoridad electoral en Jalisco volvió un cochinero esta elección y no tenemos certeza. Una vez que dieron a escondidas los resultados de los cómputos por la noche, ahora sí podemos presentar la crónica de un fraude que no inicia en esta semana, sino desde hace algunos meses”, mencionó.