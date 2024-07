El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que los jueces “están en su derecho” de manifestarse en contra de la reforma al Poder Judicial, pero aseguró que no deben de aceptarse “chantajes”.

En la conferencia, el mandatario ofreció una postura sobre la protesta que la semana pasada realizaron jueces del Poder Judicial, quienes mostraron su desacuerdo a que la elección sea por voto popular.

A decir del mandatario, los jueces están obligados a respetar la Constitución, debido a que tienen como responsabilidad hacer valer las leyes.

Respecto a la posibilidad de que los actuales integrantes del Poder Judicial decidan no participar en el proceso de renovación, en caso de que la reforma sea aprobada, López Obrador sostuvo que una cuestión de “libertad”.

Aunque aseveró que si desde este momento no están dispuestos a que el pueblo conozca su labor los elija, entonces deberían de renunciar desde ahora a los cargos que actualmente ocupan.

“Es un asunto de libertad, de voluntad, pero si no quieren someterse al escrutinio público, en un sistema político democrático, pues ya desde antes hubiesen abandonado su cargo voluntariamente, y no hay que tenerle miedo al pueblo y no hay que tenerle miedo a las reformas y no hay que aceptar chantajes, no pasa nada, el pueblo de México es muy responsable”.