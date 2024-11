Sin importar las diferencias con el gobierno español, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que en estos momentos lo que debe mostrarse es la solidaridad a las personas afectadas por las inundaciones en Valencia, España.

En la “mañanera del pueblo”, la jefa del Ejecutivo federal enfatizó que no haría algún pronunciamiento sobre la actuación de las autoridades de ese país, esto tras el rechazo que mostraron los damnificados a los reyes de España y el presidente Pedro Sánchez.

“Al pueblo español y en particular a Valencia y otros lugares en donde vivieron esta terrible tragedia toda nuestra solidaridad y el apoyo que puedan necesitar de México siempre va a estar ahí (…) no creo que sea el momento para hablar de las autoridades españolas, creo que toda nuestra voz y sentir tiene que ser de solidaridad, hay diferencias en algunos temas, pero eso no quita que siempre sea nuestra solidaridad por encima de todos, es momento de solidarizarnos”.