La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo inclinó su cabeza hacia el sol cuando una de las mujeres indígenas lo evocó para pedirle para ella sabiduría, humildad, entereza y protección; recibió el bastón de mando y se comprometió a un progreso con justicia y con la transformación.

Durante esta ceremonia indígena –que significa que debe gobernar obedeciendo–, Sheinbaum Pardo y los asistentes a este primer mensaje, que dio en el zócalo de la Ciudad de México, levantaron sus manos para agradecer por “lo que tenemos”.

En su mensaje en el zócalo, la presidenta Claudia Sheinbaum presentó sus 100 puntos de gobierno y anunció el inicio del segundo piso de la transformación. La ceremonia con los 70 pueblos indígenas en donde le dieron el bastón de mando como primera mandataria de México se adelantó…

En el centro del templete, se colocó una ofrenda con frutas, semillas, copal y cultivos para representar los productos de la Madre Tierra. A su alrededor, estaban cuatro sahumerios, los cuatro puntos cardinales.

El ritual indígena del bastón de mando

Los asistentes –quienes se calcula llegaron casi al millón, pues no solo estaban en la plancha del zócalo, sino también en las calles aledañas– levantaron los brazos y palmas hacia cada rumbo: este, oeste, norte: y sur, buscando luz, amor, perdón, diálogo y paz.

Al finalizar este ritual donde participaron 70 pueblos indígenas, aseguró: “el segundo piso de la cuarta transformación lo haremos todos y todas”. Agregó: “Tengo claro que mi responsabilidad es llevar a México por el sendero de la paz, la seguridad, la democracia, el cuidado del medio ambiente, las libertades y la justicia”.

“Por ello, me comprometo con ustedes que entregaré mi conocimiento, mi alma, mi vida y lo mejor de mí misma por el bienestar del pueblo de México. Me comprometo con ustedes a defender siempre a México. Me comprometo a enaltecer el amor, la verdad, la honestidad y la fraternidad, y a condenar cualquier forma de discriminación”.

“Estoy aquí para comprometerme con ustedes, para decirle al pueblo de México, en esta plaza maravillosa, corazón de la patria en la que tantas veces nos reunimos con Andrés Manuel López Obrador y nos seguiremos reuniendo, que no les voy a fallar”.

“Me comprometo con ustedes a no mentir, a no robar y a nunca traicionar al pueblo de México”, finalizó.