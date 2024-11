La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) busca monitorear a las fuentes contaminantes de la atmosfera para posteriormente reducir su daño en las principales ciudades del país.

En respuesta a un reportero sobre la contaminación en Mexicali, la presidenta explicó que el problema no necesariamente se resuelve con programas como “Hoy no circula” o cerrando empresas. Detalló que no en todos lados funcionan estas estrategias, debido a que primero se tiene que medir los niveles de contaminación atmosférica con tecnología especial.

Posterior a ello, añadió Sheinbaum Pardo en la conferencia matutina, se debe realizar un inventario de emisiones para identificar a las fuentes contaminantes. Una vez que se realiza el inventario, indicó, se procede a establecer la estrategia más adecuada para reducir los contaminantes.

Se miden las emisiones de las fábricas, de los autos. No en todos lados funciona el “Hoy No Circula”, no en todos lados hay que cerrar plantas. En su lugar se deben aplicar las tecnologías que disminuyan las emisiones. Claudia Sheinbaum Pardo

En ese sentido, subrayó que la titular de Semarnat, Alicia Bárcena Ibarra, busca fortalecer el monitoreo y establecer inventarios de fuentes contaminantes. Dicha estrategia que ya se realiza en la Ciudad de México, se replicaría en ciudades como Monterrey, Guadalajara y otras del país.

Semarnat presentará programas contra contaminantes en COP29

La presidenta informó que la secretaria de Medio Ambiente, Alicia Bárcena Ibarra, representará a México en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP29).

Allí, destacó la presidenta, Bárcena Ibarra presentará el programa de transición energética y el programa “Sembrando Vida”. Además, se presentará el Centro de Economía Circular, que se construirá en Tula, Hidalgo y otros proyectos que se implementarán durante el sexenio.

Esta cumbre se realiza en Bakú, Azerbaiyán, del 19 al 22 de noviembre con representantes de diversos países.