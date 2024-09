En medio de la discusión de la reforma judicial, el senador del PAN, Miguel Ángel Yunes Márquez solicitó licencia argumentando motivos de salud; su padre, Miguel Ángel Yunes Linares, exgobernador de Veracruz, rindió protesta.

La licencia de Yunes Márquez fue aprobada con 83 votos; el legislador de Acción Nacional se separará del cargo de manera indefinida.

La decisión del panista ocurre en medio de las versiones que aseguran que daría el voto que Morena necesita para alcanzar los 86 sufragios requeridos para tener la mayoría calificada en el Senado.

Previo a presentar su solicitud de licencia, Guadalupe Murguía, coordinador del PAN en el Senado, demandó a Yunes Márquez definir si estará dentro del bloque que votará en contra de la iniciativa para reformar el Poder Judicial.

Al arribar al Senado de la República para rendir protesta como senador, Miguel Ángel Yunes Linares calificó de “cobarde” que la fracción panista “linche” a su hijo y que las presiones que ejercen son “autoritarismo”.

Desde la tribuna, Yunes Linares rechazó que califiquen a su hijo como “traidor” y sostuvo que si alguien se merece ese distintivo es Marko Cortés, actual dirigente de Acción Nacional y senador en funciones.

Sostuvo que la posición que como grupo parlamentario tomaron es “coerción” para que el voto hacia la reforma judicial sea en un sentido, situación que, afirmó, no es muestra de una democracia.

“Si no nos hemos doblegado nunca frente al poder, menos nos vamos a doblegar frente a ti (Marko Cortés), no tienes ninguna autoridad moral y política, a nosotros no nos han regalado nada, nuestra presencia en Acción Nacional nos la ganamos”.