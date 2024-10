Rosario Piedra Ibarra, actual ombudsperson, expuso que no es, ni busca ser, representante de organizaciones que responden a intereses personales o partidistas, sino que busca mantenerse en la CNDH para seguir como representante de las víctimas y defensora del pueblo.

La comisionada, en comparecencia ante la comisión de derechos humanos del Senado, señaló que su reelección no responde a una ambición personal. Destacó que, buscar nuevamente la titularidad de la CNDH, solo es el medio para continuar con su compromiso “sin titubeos”, con la “transformación que reclama el país”.

Piedra Ibarra reiteró que no será instrumento de “agendas al margen del pueblo” y dijo estar atenta a las criticas a su trabajo.

Sin embargo, advirtió que durante el parlamento abierto del Senado estuvieron presentes organizaciones que la han señalado “sin fundamento”. Mismas que, destacó, “perdieron las impugnaciones” contra su nombramiento en la CNDH y ante la Alianza Global de las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (Ganhri).

Eso es lo que no nos perdonan quienes quisieran una CNDH a la medida de intereses personales o partidistas; no nos perdonan que no emitimos las acciones de inconstitucionalidad ni las recomendaciones que hubieran querido como, por ejemplo, contra la reforma judicial, aunque no se tuviera ningún sustento legal para hacerlo”.

Rosario Piedra Ibarra