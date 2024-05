“Que el pueblo juzgue” es la postura que el presidente Andrés Manuel López Obrador expresó ante la propuesta de declinación que Alejandro “Alito” Moreno hizo a Jorge Álvarez Máynez, candidato presidencial de Movimiento Ciudadano (MC).

En la conferencia que este día ofreció desde Tapachula, Chiapas, el mandatario dijo que no puede opinar sobre el ofrecimiento que el priísta hizo para que el aspirante de MC a la presidencia de la República declina a favor de Xóchitl Gálvez.

El martes pasado, Alejandro Moreno ofreció renunciar a su candidatura plurinominal al Senado y a la dirigencia nacional del PRI, bajo la condición de que Álvarez Máynez abandone su candidatura y apoye a Gálvez, abanderada de la alianza que el tricolor mantiene con el PAN y el PRD.

La propuesta de “Alito” no prosperó ya que Álvarez Máynez sostuvo que la medida muestra la desesperación de la alianza opositora, a la que Movimiento Ciudadano identifica como “la vieja política”.

Sin embargo, la oferta de formar un bloque que enfrente a Morena y a su candidata Claudia Sheinbaum, también fue considerada como una posibilidad al interior de MC.

Luis Donaldo Colosio Riojas, aspirante al Senado por Movimiento Ciudadano, también apostó que Álvarez Máynez o Gálvez opten por declinar a favor del otro.

Aunque no abundó en la propuesta que el líder nacional del PRI hizo al candidato de MC, López Obrador afirmó que al pueblo no se le deben esconder las cosas y debe garantizarse el derecho que tienen a estar informados.

Sostuve que durante años, “los potentados” ocultaron información y solo daban a conocer lo que “les convenía”.

“La gente, ya con la información, ya va a saber, porque eso es un gran avance. Lo que hemos padecido en México, y todavía se padece, es que se oculta mucha información, hay muchas cosas que la gente no saben, no porque no quiera saberlo, sino porque no se difunden cosas, se da a conocer lo que le conviene a los potentados”.