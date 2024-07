En promedio, el Poder Judicial retrasa en 159 días las audiencias de juicios de defraudación fiscal, señaló el presidente Andrés Manuel López Obrador al mostrar una lista de 13 empresas que adeudan 129 mil 185 millones de pesos en impuestos.

Como lo adelantó ayer, López Obrador presentó en la conferencia de este jueves la lista de los grandes contribuyentes que incumplieron con el pago de impuestos; no reveló la de razón social, esto para no vulnerar los procesos legales que están activos.

“Ayer me informaron sobre una lista de los delincuentes o presuntos delincuentes de cuello blanco que no pagan impuestos y que los jueces no dan fechas de audiencia”.