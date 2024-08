Los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos dieron por culminada las reuniones que sostienen mensualmente con el presidente Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional. En su lugar, recibirán un informe de los avances en el mes de septiembre.

De acuerdo con Vidulfo Rosales Sierra, abogado de los padres de 24 de los estudiantes, la decisión se da luego de no ver avances recientes significativos en las indagatorias. Aunque reconoció que en esta última reunión informaron la detención de dos personas, una de ellas “de importancia”, e investigaciones en terreno donde se tuvieron “avances considerables”. El detenido, precisó, se trata de Marco Antonio Ríos Berber “La Pompi”, integrante de Guerreros Unidos de quien esperan obtener información relevante para el caso.

Sin embargo, respecto a las nuevas líneas de investigación sobre la presunta participación del Ejército no vieron mayores avances. Misma situación respecto de las extradiciones de Tomas Zerón de Lucio y de José Ulises Bernabé en las que han insistido durante los últimos meses.

Para los padres de los estudiantes, al inicio del gobierno de López Obrador hubo voluntad para avanzar las indagatorias sobre su desaparición. Entre ellas, la creación de una Fiscalía especial para el caso, la Comisión para la Verdad, el arresto de varios implicados importantes y la localización de los restos de dos estudiantes.

Pero vieron estos avances hasta el año 2022, cuando “cayó el caso en un estancamiento” en tanto la investigación tocó al Ejército mexicano.

Los padres de los normalistas esperan continuar con el dialogo con el próximo gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo que iniciará en octubre. De quien esperan nuevos mecanismos de investigación que esclarezcan la desaparición de los estudiantes.

Entre ellos, investigación la participación de miembros del Ejército en la desaparición de los estudiantes, en las extradiciones de los involucrados.

Además, consideraron necesario investigar al expresidente Enrique Peña Nieto por presuntamente coordinar la construcción de la “verdad histórica”. Algo que, recordó el abogado, Alejandro Encinas Rodríguez, como subsecretario de Derechos Humanos, expuso en el segundo informe de la Comisión para la Verdad.

Esto, luego de que Zerón de Lucio señaló al expresidente de dar la orden para ello y desde Los Pinos involucrar en el caso solo al gobierno municipal de Iguala, Guerrero.

“Creo que aquí no hay excepciones en la investigación, si hay una línea, si hay datos de prueba que indican en una probable responsabilidad en irregularidades en la investigación, en encubrir, yo creo que deben ser investigados. No porque sea ex presidente de la República no se le va a tocar”.

Vidulfo Rosales Sierra