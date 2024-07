La discusión generada por la oposición para señalar que Morena tendrá una sobrerrepresentación en el Congreso de la Unión busca frenar la aprobación de la reforma al Poder Judicial, destacó Luisa María Alcalde Luján.

Al asistir a la conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador, la titular de Gobernación ofreció una explicación sobre el modelo bajo el que son distribuidos los espacios de representación proporcional, conocidos como plurinominales”, para el Senado y la Cámara de Diputados.

¿Por qué no quieren que se siga con el mismo criterio que se establece nuestra Constitución y que está desde 2008?, ¿por qué ahora dicen que no sea por partido, que sea por coalición?, porque no quieren que se obtenga la mayoría calificada y se tenga la posibilidad de reformas la Constitución y así llevar a cabo la reforma al Poder Judicial y con ello que la gente pueda votar por jueces magistrados y ministros”.