El presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a la DEA (Agencia del Control de Drogas) actuar con “prudencia” al opinar sobre los posibles riesgos que grupos criminales interfieran en la elección de jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial.

En su conferencia, el mandatario reiteró México es un país independiente y que la agencia de Estados Unidos no tiene autorización para decidir sobre cuestiones que le corresponde a los mexicanos.

“En el caso de la opinión de la DEA se toma en cuenta su punto de vista, pero ellos deben actuar con prudencia porque México es un país independiente y para decirlo coloquialmente, pero con todo respeto, quiénes son ellos para decidir sobre asuntos que corresponde a los mexicanos, quién les autorizó a meter su cuchara en asuntos nuestros”.

La Administración de Control de Drogas (DEA por sus siglas en inglés) consideró que la propuesta que plantea la reforma de López Obrador para abrir la elección de jueces, magistrados y ministros a voto popular, implicaría un riesgo de que el narcotráfico pueda infiltrar algunos perfiles.

Ante esto, López Obrador comparó la postura de la DEA con la posibilidad de que opine sobre aplazar la fecha de la audiencia para que un juez emita la sentencia en contra de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública, declarado culpable de tráfico de cocaína.

“Es como si yo doy una opinión sobre por qué no informan sobre la ampliación de los plazos para juzgar a (Genaro) García Luna, después de que llevan no sé cuánto tiempo dando largas y largas, pero no me corresponde meterme en eso”, expresó.

Reforma no es para concentrar el poder

La reforma al Poder Judicial no es para concentrar el “poder”, sino para que en México exista un verdadero Estado de Derecho que garantice que la atención a todos los mexicanos será por igual.

Celebró que al interior de la Cámara de Diputados fueran aproados los plazos para la realización de los foros de consulta sobre esta iniciativa, la cual -sostuvo- no limitará los derechos de quienes actualmente desempeñan un cargo en el Poder Judicial.

A la par, el presidente indicó que su sucesora, Claudia Sheinbaum será quien “conducirá los trabajos de las reformas constitucionales”, pues desde que le entregó el bastón de mando en septiembre de 2023, ella es “la dirigente” del movimiento.