El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que la orden de un juez federal para integrar a dos magistrados en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Tepjf) busca frenar la mayoría Morena en el Congreso de la Unión.

En su conferencia, el mandatario calificó de “maniobra politiquera” a la determinación que el juez federal Rodrigo de la Peza López emitió hace una semana y reiteró que la decisión es una violación a la Constitución.

Para López Obrador la orden del juez noveno de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México es un “plan con mañana” y es la manera en la que el bloque conservador busca colocar a dos perfiles afines.

De esa manera -dijo- lo que buscarían es anular el resultado de la elección que permitió a Morena y sus aliados lograr la mayoría calificada en la Cámara de Diputados y afectar la mayoría simple que tienen en el Senado.

De esta manera, impedirían que los representantes de Morena, PT y PVEM logren los cambios propuestos a la Constitución.

“Lo que más añoran es que se aplique una fórmula que no está en la Constitución para que no haya la supuesta sobrerrepresentación y Morena y sus aliados no tengan mayoría calificada en la Cámara de Diputados y no pueda reformar la Constitución”.