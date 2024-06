A partir de septiembre, con la integración de la nueva legislatura las reformas al Poder Judicial, la pensión a mujeres de 60 a 64 años, ampliar la cobertura de becas a estudiantes de nivel básico de escuelas públicas, a la ley del Issste y la no reelección será temas prioritarios.

Así lo señaló el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que es “muy poco” tiempo el que tendrá los próximos legisladore federales para analizar y dictaminar el paquete de iniciativas que presentó el pasado 5 de febrero.

Sin embargo, señaló que con Claudia Sheinbaum, presidenta electa, acordaron cuáles serán temas prioritarios que deberán abordar los diputados federales, de los cuales, cuatro son propuesta hechas por Sheinbaum durante la campaña.

“Hablamos de cinco, no quiere decir que las otras no se analicen y se apruebe en el Congreso de la Unión, pero para septiembre hay cinco que son importantes, que propuso Claudia y yo también, ella propone la no reelección, esa puede salir; propone no veo ningún problema el que se otorgue una pensión a las mujeres de 60 a 64; la tercera, tampoco le veo problema la beca a estudiantes de educación básica; la del Issste es también importante, es apoyar a los jubilados y al Poder Judicial”.