Aunque reconoció que las imputaciones a Genaro García Luna son “gravísimas”, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que “no le desea mal a nadie” luego de conocerse que la Fiscalía de Estados Unidos solicitó una sentencia de cadena perpetua para el exsecretario de Seguridad Pública.

“No me gusta que nadie sufra, no le deseo mal a nadie”, respondió al preguntarle qué opinaba de la petición de la autoridad judicial estadounidense para el excolaborador de Felipe Calderón Hinojosa.

Ayer, medios de estadounidenses publicaron que la Fiscalía de Distrito Este de Nueva York busca que García Luna tenga una sentencia de cadena perpetua y una sanción económica de 5 millones de dólares.

La sentencia a García Luna podrá conocerse el próximo 9 de octubre; en febrero de 2023, el exfuncionario fue declarado culpable de cinco cargos relacionados con el tráfico de cocaína en Estados Unidos.

Previo a conocerse la solicitud de la Fiscalía del Distrito Este de Nueva York, García Luna lanzó una carta en la que aseguró que hay registros oficiales en México y Estados Unidos que comprobarían los nexos del presidente López Obrador con narcotraficantes.

En respuesta, López Obrador pidió a García Luna mostrar las pruebas que comprobarían sus dichos.

AMLO celebra aprobación de reforma a la Guardia Nacional.

En otro momento de la conferencia, López Obrador celebró la reforma constitucional que permitirá que la Guardia Nacional queda adscrita a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la cual aprobó la Cámara de Diputados.

Aseguró que hay un respaldo del pueblo al cuerpo de seguridad conformado en su sexenio y que el permitir que quede bajo el mando de la Sedena asegurará que “no se eche por la borda” el trabajo de esa institución, así como que “no se destruya”.