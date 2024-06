Ante el conflicto postelectoral en Jalisco, el presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a esperar el resultado del conteo de los votos en la elección a la gubernatura, entidad en la que Movimiento Ciudadano (MC) mantiene una ventaja.

“Se está hablando bastante de eso, lo que propongo, recomiendo es que se espere a que se cuenten los votos, que se revisen las actas, pero que no se hagan juicios adelantados, que se esperen, a ver cuál es el resultado, la transparencia y se está llevando a cabo un conteo, entonces ahí se va a saber”, expresó durante su conferencia.

La revisión de los sufragios de la jornada del 2 de junio generó un enfrentamiento entre militantes de Morena y funcionarios del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco (IEPC).

Como parte de los cómputos distritales, la autoridad electoral de Jalisco reportó que el candidato de MC, Pablo Lemus obtuvo un millón 389 mil 936 votos, mientras que la abanderada de Morena, Claudia Delgadillo reporta un millón 210 mil 518 sufragios; las actas revisadas llegan a un 85.9 por ciento.

Acusa Mario Delgado desaparición de votos en Jalisco

El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado acusó el intento de desaparición de boletas con votos a favor de Claudia Delgadillo González.

Delgado señaló a los funcionarios electorales de Jalisco de ser los responsables desaparecer el material electoral.

Incluso, publicó en su cuenta de X un video en el que puede observarse a funcionarios del IEPC en Zapopan, trasladar las boletas electorales en bolsas de basura.

Delgado Carrillo insistió en que existen más de un millón 200 mil votos que el Prep del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) no reportó, por lo que no puede proyectarse un resultado final en tanto que no haya un recuento total de votos.