El dirigente de Morena, Mario Delgado Carrillo denuncio el intento de desaparición de boletas con votos a favor de Claudia Delgadillo González, por parte de funcionarios del instituto electoral de Jalisco. Por lo que la candidata a la gubernatura confió en que el recuento constate su triunfo.

Mediante sus redes sociales, el dirigente de Morena publicó un video donde se observa que funcionarios del IEPC en Zapopan, Jalisco trasladaban boletas electorales en bolsas de basura.

Al ser sorprendidos, ciudadanos evitaron que huyeran en una camioneta y los obligaron a mostrar su contenido. Luego, revisaron las boletas constatando que se trataba de votos a favor de Morena.

Delgado Carrillo insistió en que existen más de un millón 200 mil votos que el Prep del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) local no reportó. Por lo que dijo que no puede proyectarse un resultado final en tanto que no haya un recuento total de votos.

Tras acusaciones de que durante la localización de las boletas habían actuado de forma violenta, consideró un “nado sincronizado” que estas se presentaran al mismo tiempo por parte de Movimiento Ciudadano y del IEPC. Reiteró que el pueblo acompaña de manera pacífica a Delgadillo González, para defender el voto.

Inconsistencias en votos de Jalisco, denuncia Morena

Previamente, el dirigente morenista y la candidata, subrayaron la diferencia de resultados preliminares arrojados a nivel federal con las reportadas a nivel local.

Como ejemplo, mostró que en la junta distrital local se reportó una votación de 137 mil 133 personas más los votos nulos. No obstante, cuando visitaron la junta distrital federal del distrito uno, se ven diferencias importantes en el número de votos reportados.

“Estamos pidiendo el recuento total, voto por voto, casilla por casilla, aquí en Jalisco para que se respete la voluntad del pueblo. Vamos a seguir reportando si hay resistencia de las autoridades a la apertura total de casillas. Candidata, vamos a luchar por tu triunfo aquí en Jalisco”. Mario Delgado Carrillo

Delgadillo González resaltó que en cada una de las urnas que se abren para realizar el conteo por cada boleta, aparecen votos a su favor. En los 20 distritos electorales de Jalisco, observadores vigilan el recuento, por lo que confió en que con ello obtendrán un resultado favorable.