Con la realización de los cómputos distritales, Claudia Sheinbaum confirma ser la candidata más votada en México con 35 millones 852 mil 403 sufragios que reportan el Instituto Nacional Electoral (INE); por el resultado, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que es la “elección más votada”.

En su conferencia, el mandatario indicó que lo cómputos distritales confirman que la abanderada de la coalición Sigamos Haciendo Historia, “lo cepilló” en referencia a que superó los 30 millones 113 mil votos que él obtuvo en 2018.

“Ya llegó a 35 millones (de votos) y va a pasar, estos son cómputos distritales, que empezaron ayer (…) 35 millones 850 mil, sí me cepilló a mí, se pensaba que iba a ser la elección más votada y mira”, refirió López Obrador al mostrar una imagen del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP).

La ley electoral considera que tras la jornada de votación, los partidos políticos y la autoridad electoral iniciaran con los cómputos distritales, etapa que permite verificar los datos contenidos en las actas electorales.

La última actualización del PREP, reporta que Xóchitl Gálvez, candidata del bloque opositor, obtuvo 16 millones 464 mil 417 votos (27.4 por ciento) y Jorge Álvarez Máynez, abanderado de Movimiento Ciudadano (MC) alcanzó 6 millones 191 mil 458 votos (10.3 por ciento).

Sobre la postura que tomaron los partidos y liderazgos de la oposición, el presidente sostuvo que no quieren aceptar la “nueva realidad” del país tras el respaldo que el pueblo de México dio a Claudia Sheinbaum.

“Todavía no quieren aceptar la nueva realidad, ese es un problema que tienen (…) ¿por qué no entender los reacomodos, los cambios?, ¿por qué no analizar un poco qué fue la revolución de las consciencias que se inició desde hace años con la participación de millones de mexicanos?”.