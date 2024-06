Al referir que está “muy contento” y que resultado de la elección demuestra que el “pueblo es agradecido”, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que al entregar la banda presidencial a Claudia Sheinbaum podrá decir “misión cumplida”.

En su conferencia, el presidente destacó que la abanderada de la coalición de izquierda será la candidata “más votada” en la historia de México y reveló que ya tuvo una comunicación con la virtual ganadora.

“Ya hablamos ayer, la felicité, estoy muy contento porque imagínense lo que significa entregar la presidencia a una mujer luego de 200 años de que solo gobernaron México hombres (…) es realmente un hecho histórico, estamos viviendo un momento excepcional, extraordinario, glorioso. Yo me siento muy contento, estamos terminando nuestro mandato, me voy a retirar pues con muchísima satisfacción, voy a poder decir cuando le entregue la banda a Claudia (Sheinbaum) ‘misión cumplida’ y jubilarme”.

Del primer encuentro que tendrá con Claudia Sheinbaum, López Obrador indicó que la reunión podrá ocurrir en próximos días, pero no reveló la fecha.

Al cuestionarlo sobre la posibilidad de aprobar el paquete de reformas estructurales en caso de confirmarse que Morena y sus aliados tendrán la mayoría calificada en el Congreso de la Unión, López Obrador señaló que abordará con Sheinbaum las iniciativas que presentó en febrero, pues no busca imposiciones.

La elección fue ejemplar

Al reconocer la participación de 60 millones de ciudadanos, el mandatario indicó que la jornada fue ejemplar y es mostró que en México el pueblo hace valer sus derechos y libertadas.

En ese sentido, dijo que el país demostró que su vocación democrática y no la “fachada” a la que la oposición recurrió duranta el periodo neoliberal.

Además, López Obrador reprobó la postura a la recurrió el bloque conservador (PAN, PRI, PRD) respecto a que los votantes no reconocerían el trabajo del gobierno de izquierda y de que la jornada votación serían violenta.

“El pueblo es agradecido, porque durante siglos los conservadores quisieron sembrar la idea de que el pueblo no agradece y no es así, el pueblo es bueno, es noble y sabe muy bien lo que le conviene y lo que no le conviene.

A la par, cuestionó que los líderes de los partidos opositore utilizarán a su candidata, en referencia a Xóchitl Gálvez, para asegurar que tenían “triunfos electorales” que son inexistentes.