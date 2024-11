La presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei Zavala, acordó con diputados federales por Morena, ajustar a la baja los 13 mil 205 millones de pesos como presupuesto para realizar la elección de jueces, magistrados y ministros en el 2025.

El acuerdo fue pactado durante una reunión entre Taddei Zavala, y los diputados morenistas Ricardo Monreal Ávila, Pedro Miguel Haces Barba y Sergio Gutiérrez Luna. Tras ello, la comisión de presupuesto de la Cámara de Diputados y técnicos en materia presupuestal del INE se reunirán para revisar el gasto de la elección judicial.

Monreal Ávila precisó que el ajuste presupuestal podría concluir el 13 de diciembre conforme el calendario que establecieron en la reunión con Taddei Zavala.

“Su actitud es muy razonable, de técnicamente revisar los rubros que puedan tener ajustes sin poner en riesgo ni el funcionamiento ni la elección de funcionarios judiciales” indicó el diputado.

En ese sentido, resaltó que existe una buena relación entre el INE y la Cámara de Diputados para revisar el presupuesto de la elección judicial.

El diputado Ricardo Monreal Ávila destacó que habrá “certeza jurídica y certidumbre social” durante la elección judicial. Muestra de ello, dijo, es que dos mil 950 personas ya se inscribieron para la elección de jueces, magistrados y ministros que realizará el INE.

De ellos, detalló que las dos terceras partes y el resto son mujeres; “dos mil hombres y mil mujeres aproximadamente”. Confió en que se inscriban más personas antes de que la convocatoria cierre el 24 de noviembre para que el 25 difundan los resultados finales.

Posteriormente, precisó, el comité de evaluación comenzará con la validación de requisitos y a evaluar la idoneidad de los solicitantes para finalmente realizar entrevistas.

No hay dados cargados y no hay decisiones pretomadas y no hay de ninguna manera argucias para seleccionar a determinados aspirantes, sino será su actitud, su criterio, su conocimiento, su capacidad y su honestidad la que los lleve a ser juzgadores de México”

Ricardo Monreal Ávila