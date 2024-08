El actual presidente, Andrés Manuel López Obrador, y la presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo, finalizaron este domingo la gira de transición en la que visitaron 20 entidades en 10 semanas. Adelantaron que continuarán las inauguraciones de obras que el presidente tiene programadas.

Luego de visitar Colima, Michoacán y Jalisco, como parte de la gira conjunta este fin de semana, arribaron a Nuevo León donde evaluaron el programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Desde la Explanada de los Héroes, a las 10 de la mañana, ambos dieron por finalizados los recorridos de transición por el país.

Durante su participación, Sheinbaum Pardo reconoció que el gobierno de López Obrador representó un cambio profundo en la manera en que se gobierna. Expuso que los objetivos, causas y principios que movieron a este gobierno marcaron una diferencia con otros. Por ello, resaltó que no hay presidente que haya terminado el sexenio con el 80 por ciento de aprobación por parte de los mexicanos, según las encuestas.

Por ello, se comprometió a que, como lo ratifico el pueblo de México, continuara la Cuarta Transformación bajo el mandato popular. La cual, precisó, se rige a través de tres principios: “por el bien de todos primero los pobres“, “no puede haber gobierno rico con pueblo pobre” y “con el pueblo todo, sin el pueblo nada”.

Recorrido de evaluación, permite dar continuidad a proyectos: AMLO

Por su parte, el presidente López Obrador considero excepcional la gira de transición con la presidenta electa. Recordó que anteriormente, luego de la elección presidencial, no había encuentros ni evaluaciones entre el presidente en funciones y el electo. Algo que, dijo, dificultaba darle continuidad a las obras que estaban en proceso o a los planes de desarrollo.

En cambio, “estamos llevando a cabo este cambio en armonía la presidenta electa y quien les habla, todavía presidente constitucional”, resaltó López Obrador. Celebró que quien lo sustituye sea una mujer “con muchos méritos”, con conocimientos y preparación académica pero también con principios.

“Y me da mucho gusto, mucho, mucho gusto terminar mi mandato de esta manera. Le doy gracias a la ciencia, le doy gracias a la naturaleza, le doy gracias al Creador y le doy gracias al pueblo.” Andrés Manuel López Obrador

Finalmente, expuso que está por jubilarse, ya que no quiere “ser líder moral, ni caudillo, ni hombre fuerte, mucho menos cacique”. Añadió como surgencia que “no hay que tenerle mucho apego ni al poder ni al dinero, ahí no está felicidad”.

Así fue la gira de transición entre AMLO y Sheinbaum

La gira de transición entre el presidente y la presidenta electa inició el 19 de junio, dos semanas después de las elecciones presidenciales. En ese fin de semana, visitaron Durango, Coahuila y Tamaulipas, donde las dos primeras entidades, gobernadas por la oposición, se sumaron al IMSS-Bienestar.

Posteriormente visitaron Veracruz y Oaxaca, donde evaluaron los avances del Tren Interoceánico y de obras de Petróleos Mexicanos (Pemex). Fue para el siguiente fin de semana, que visitaron Campeche y Quintana Roo para realizar un recorrido por el Tren Maya.

Luego de varios fines de semana de gira de transición, López Obrador y Sheinbaum Pardo finalmente visitaron Puebla. Desde el municipio de San Salvador El Verde, evaluaron el programa Sembrando Vida el 13 de julio.

Cabe resaltar que durante esta gira, Sheinbaum Pardo se comprometió a darle continuidad a obras y programas del presidente López Obrador. Pero, además, también anunció la creación de nuevos proyectos, programas y obras que forman parte del llamado “segundo piso” de la “cuarta transformación”.