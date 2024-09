Militantes eligieron a Luis María Alcalde Luján como presidenta del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena, quien asumirá este cargo a partir del 1 de octubre, en cuanto culminen sus funciones como titular de la Secretaría de Gobernación federal.

Fue este domingo que los actuales miembros del CEN presentaron los resultados del VII Congreso Nacional extraordinario donde renovaron a sus dirigentes.

Durante el evento, Alcalde Lujan agradeció el apoyo de los militantes y se comprometió a no fallarles dado que estuvo en Morena desde su fundación.

En ese sentido, expuso que se trata de un partido-movimiento de izquierda, conformado por personas libres, surgidos de movimientos sociales. Los cuales, resaltó, son guías indispensables para la construcción de un México igualitario, justo, pacifico e independiente regido por las disposiciones del pueblo soberano.

Como parte del CEN, nombraron a Carolina Rangel Gracida como secretaria general, Iván Herrera Zazueta como secretario de Finanzas y Andrés Manuel López Beltrán como secretario de Organización de Morena. Además de Aarón Enríquez García, como secretario de Jóvenes y Camila Martínez Gutiérrez como secretaria de Comunicación.

También designaron a al secretario de Mexicanos en el Exterior, donde estará Manuel Alejandro Robles Gómez y como secretario de Artes y Cultura, Arturo Martínez Núñez. Finalmente, a Manuel Zavala Salazar, como secretario de Movimientos Sociales. En conjunto, acompañarán a Alcalde Luján como parte del próximo CEN de Morena.

Ante la designación, la presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo, confió en que la nueva dirección de Morena hará un “gran trabajo”. “Sabrán guiar con principios y unidad nuestro movimiento. Muchas felicidades. Seguimos haciendo historia”, expuso mediante sus redes sociales.

También informó que ya pidió licencia como militante del partido, dado que a partir del 1 de octubre, gobernará para todos los mexicanos. Pero antes de ello, durante el VII Congreso Nacional, expuso una serie principios con los que pidió comprometerse, considerando que son estos los que sustentan la solidez y unidad del movimiento.

En otros, pidió al partido no permitir el amiguismo y el nepotismo, y no convertirse en un partido de Estado. También pidió reforzar el Instituto de formación política y mantener la movilización social para gobernar con el principio de “por el bien de todos, primero los pobres”.

Además, solicito mantener la elección de candidatos plurinominales mediante tómbola y mantener la política de austeridad. Así como evitar la colusión con la delincuencia organizada y de cuello blanco, y evitar el clasismo y el machismo.

“Lucharemos hasta el último día de nuestras vidas porque las y los mexicanos puedan comer tres veces al día comida saludable, puedan tener acceso a la educación, a la salud, al vestido y a la vivienda. No creemos en el consumismo ni el poder del dinero, ni en la avaricia y no, no nos arrodillamos frente al poder del dinero. Creemos en un México de libertades, de justicia, un México soberano, de democracia verdadera donde el que mande sea siempre el pueblo de México”

Claudia Sheinbaum Pardo