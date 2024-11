Al presidir el primer encuentro nacional con representantes de 31 estados y de la Ciudad de México, el director general del Issste, Martí Batres Guadarrama llamó a los directores de hospitales y clínicas a mantener un esfuerzo para mejorar la atención al derechohabiente.

En su mensaje, el director del Issste destacó que quienes son parte del organismo de salud deben pensar en que tienen una función de servicio a favor del derechohabiente y una responsabilidad de transformación.

Batres Guadarrama subrayó la importancia de continuar con los procesos de nacionalización que comenzaron en la administración de Andrés Manuel López Obrador y que profundizará la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

En el Teatro Ciudadela, Martí Batres hizo un llamado a subdelegados y directivos a coordinarse entre sí para atender las necesidades de sus entidades y unidades médicas del Issste, a la vez que les pidió visitar los hospitales y las clínicas, especialmente las más apartadas, para conocer la situación real en la que se encuentran y la atención que requieren los derechohabientes.

Agregó que el Issste atiende los lineamientos marcados por el gobierno de México para el sector salud, entre ellos la universalización de un sistema público y gratuito; la prevención de enfermedades, la mejora en tiempos de atención a los derechabientes.

Así como elevar la productividad quirúrgica, reforzar la relación con los pacientes como derechohabientes, además de la pronta atención y el cuidado especial a las principales causas de muerte; el abasto de medicamentos; y la integración al programa “La Clínica es Nuestra”.

Con relación a la universalización y la unificación de un sistema de salud, el director general enfatizó que es de interés de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo es garantizar los servicios públicos a todas las personas.

“El interés de la presidenta es que haya universalización, por la vía de cualquiera de las instituciones, que no haya una persona que no tenga servicios de salud pública, si utiliza servicios privados, que sea por su decisión y no por la falta de una cobertura de salud. Otro tema fundamental es el de la unificación de un solo sistema de salud que vaya teniendo características lo más homogéneas posibles”, expresó.