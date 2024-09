El presidente Andrés Manuel López Obrador entregó este viernes el acueducto Yaqui, la ampliación del distrito de riego 018 y firmó el decretó de restitución de 392.29 hectáreas de tierras a ocho pueblos como parte del Plan de Justicia Yaqui en Sonora.

Desde Guaymas, Sonora, el presidente López Obrador consideró significativa la conclusión de la primera etapa de la transformación con el cumplimiento de este plan de justicia. Recordó que el primer acercamiento que tuvieron con los ocho pueblos yaquis fue para pedirles perdón, pero, al mismo tiempo, iniciar con las obras de resarcimiento.

Reconoció que fueron los pueblos yaquis quienes, junto con los mayos y los mayas, más sufrieron durante el porfiriato. En el caso de los yaquis y mayas, expuso, fue una “canallada”, ya que el gobierno les declaró la guerra y mandó al Ejército a reprimirlos. Con la guerra, asesinaron a 15 mil yaquis y deportaron a “miles más” para trabajar como esclavos en haciendas cañeras y henequeras del sureste.

En ese sentido, señaló que el hospital que los pueblos solicitaron ya comenzó a dar consultar y se finalizó la construcción de viviendas. Los cuales, expuso, también forma parte de los compromisos adquiridos en el Plan de Justicia Yaqui.

Sin embargo, expuso que no solo se trato de estas obras. Añadió que, como lo solicitaron en su momento, ya se aprobó la reforma constitucional para reconocer los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos.

Con la reforma, explicó, se reconocerán los gobiernos de los pueblos originarios y podrán administrar su propio presupuesto sin depender de las entidades o municipios. Además, las obras públicas y privadas que se construyan en su territorio deberán primero aprobarse por los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas.

Perdón engrandece a las naciones: Sheinbaum

Al acompañar al presidente en la entrega del Plan de Justicia Yaqui, la próxima presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, expuso que “el perdón no solo engrandece a las personas, sino a los pueblos y también a las naciones”. Ya que, explicó, este implica reconocer, no olvidar y comprometerse a que dichas acciones no vuelvan a suceder.

“Y nosotros no olvidamos lo que ocurrió con sus ancestros, con el Pueblo Yaqui, pero tampoco vamos a olvidar el Plan de Justicia, y lo que significa resarcir ese daño, y recuperar y dar lo que se merece” Claudia Sheinbaum Pardo

Reconoció que entre los primeros actos del presidente estuviera pedir perdón a los pueblos originarios por los agravios cometidos en el pasado. Pues con lo que sucedió en administraciones pasadas, dijo, intentaron acabar con las costumbres, tradiciones y erradicar a los pueblos mismos.

Sheinbaum Pardo anunció la permanencia de Aarón Mastache como Subdirector General de Infraestructura Hidroagrícola de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y de Adelfo Regino Montes frente al Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI). Esto, con el objetivo de continuar con los planes de justicia a los pueblos yaquis y los demás pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas.

Al respecto, el presidente López Obrador reconoció que Sheinbaum Pardo es “una mujer con convicciones”. Reveló que, aunque el no consideraba necesario no invitar al rey de España a su toma de protesta, la presidenta electa tomó esa decisión.