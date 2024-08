La relación con el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar está “en pausa”, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador; sostuvo que debe haber respeto a la soberanía de México y no un injerencismo,

En el cierre de la conferencia de este martes, el mandatario retomó la situación que existe con el diplomático, luego de que el jueves pasado, Salazar asegurara que de avanzar la reforma al Poder Judicial, la relación comercial entre México y Estados Unidos tendría afectaciones.

Además, el embajador estadounidense afirmó que permitir que la elección de jueces, magistrados y ministros sea por voto popular permitiría la intromisión del narcotráfico.

“Esto no es un asunto de pleito, de enemistades, pero cómo le vamos a permitir que él opine lo que está mal o bien, no le vamos a pedir que abandone el país, eso no, pero sí le tenemos que leer la Constitución, que es como leerle la cartilla”.

-¿La pausa es con el gobierno o con la embajada (de Estados Unidos)?, preguntó una reportera.

–Con la embajada, porque él (Ken Salazar) está buscando que hablamos, imagínense viene aquí (a Palacio Nacional), no es un asunto personal, hemos mantenido muy buenas relaciones, muy constructiva, vienen aquí , olvídense de Andrés Manuel, es la investidura presidencial y que de repente salga a decir: ‘vine a darle mi opinión de que no debe el pueblo de México elegir a los jueces, a los magistrados, a los ministros’, porque eso como llegaron a decirlo es antidemocrático, complica más las cosas, qué vergüenza, pero qué necesidad, mejor vamos a espera que pase el tiempo, mientras esté aquí no vamos a permitir ninguna violación a nuestra soberanía.

-¿Qué acabaría la pausa (con la embajada)?

-Que haya una aclaración de parte de ellos, acotó el presidente.

-¿Una disculpa?, insistió la reportera.

Como sea, que ellos expresen que en el asunto de la Constitución de nuestro gobierno en la aplicación de nuestra democracia, en las decisiones que tomen nuestro gobierno legal, legítimamente constituido, pues tienen que ser respetuosos.

López Obrador aclaró que relación con el gobierno de Estados Unidos continúa, pero consideró que debe darse un pronunciamiento de respeto a la independencia de México.

“Tiene que aprender a respetar la soberanía de México no es cualquier cosa, nosotros no vamos a darles consejos allá ni a decir qué está bien o qué está mal, queremos que sean respetuosos, na relación recíproca, el respeto a las soberanías” .

Además de la “pausa” en la relación con el embajador Salazar, López Obrador indicó que también adoptarán la misma medida con Graeme C. Clark, diplomático de Canadá en el país.

A su consideración, la manifestación de la representación de Canadá, la cual ocurrió al mismo tiempo que la de Ken Salazar, podría considerarse como un “Estado asociado” con la intención de intervenir en los “asuntos de los mexicanos”.