México es un país de “libertades”, por lo que no hay ningún problema en la visita que el mandatario de Argentina, Javier Milei al país, precisó el presidente Andrés Manuel López Obrador; aclaró no sostendrá una reunión con su homólogo ya que no hay coincidencia en la forma de pensar.

“En nuestro país hay libertades, pueden venir cualquier persona, presidente, dirigente de oposición, representante de los bloques de derecha que hay en el mundo y este es un país libre, no hay censura, no hay persecución, hay libertades plenas, no hay ningún problema”, precisó en su conferencia.

De un posible encuentro con el político libertario solicitador por la Embajada de Argentina, López Obrador aclaró no hay ninguna petición, pero que no recibirá a Milei debido a las diferencias de “pensamiento y forma de ser”.

A finales de marzo, el político argentino ofreció una entrevista al periodista Andrés Oppenheimer en la que llamó “ignorante”.

En respuesta, López Obrador publicó un mensaje en su cuenta de X, en el que refiere que Milei “desprecia al pueblo” y que todavía no comprendía “cómo los argentinos, siento tan inteligentes, votaron” por él.

¿A qué viene Milei a México?

Javier Milei estará en México el próximo 24 de agosto para participar en la Conferencia de Acción Política Conservadora; el encuentro será en la Ciudad de México.

La asistencia del presidente de Argentina la confirmó Eduardo Verástegui, exaspirante independiente a la candidatura presidencial, promotor del evento y simpatizante de la derecha.

Previo a participar en la reunión de la Conferencia de Acción Política Conservadora, el 23 de agosto, Milei tendrá una reunión con empresarios; la información la confirmó Manuel Adorni, portavoz de la presidencia de Argentina.