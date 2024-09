En las conferencias mañaneras del presidente Andrés Manuel López Obrador debe haber respeto entre los reporteros que las cubren, pues no se puede hacer menos o descalificar a alguien que no trabaja en radio o televisión y es youtuber, pues todos comparten el mismo espacio.

Así coincidieron, en entrevista para Ángulo7 Radio, con el tema “Los retos de las mañaneras en Palacio Nacional”, Isabel González Aguirre, reportera de Grupo Imagen y José Manuel Fuentes, comunicador de Capital 21, que asisten a Palacio Nacional a las conferencias.

Y es que, dijeron, no se puede estigmatizar a alguien solo por trabajar con un medio de comunicación que no coincida con el presidente o viceversa, ya que una cosa es la empresa y otra el reportero como persona, que son los que al final conviden dentro de la fuente.

González Aguirre comentó que permitir el ingreso al Salón Tesorería de Palacio Nacional, no solo a los periodistas de medios de comunicación masiva, sino también a otras personas que igual informan a la sociedad, conocidos como youtubers, ya sea a través de una plataforma de internet o una página.

Sin embargo, hay muchos que solo se dedican a respaldar al presidente (paleros), lo cual no se había visto, pero que ha sido un contrapeso que acuñó el actual gobierno federal, aunque también ha sido un ejercicio que ha generado un esquema distinto de trabajo a los reporteros respecto a sexenios del PRI y el PAN.

Al recordar que ella inició a cubrir a AMLO desde el desafuero, dijo que el modelo de comunicación que ha impulsado López Obrador no es reciente, pues viene desde que fue mandatario de la Ciudad de México, Dijo que se tiene que dejar de lado el “yoismo”, es decir, hablar de uno mismo ante los compañeros y demostrarlo con trabajo.

Refirió que la relación entre los dueños de los medios y el presidente no es de las mejores y es genera un reto para ellos a diferencias de gobiernos del PRI y PAN, por eso es que se dio la incorporación de youtubers o personas que se hacen de manera voluntaria en las noticias.

“Hay mucho talento, pero, así como es importante la crítica de los medios, los que trabajan a través de una plataforma está bien que ejerzan el derecho a la libertad de expresión, pero si van hacer periodismo lo tienen que equilibrar porque se ha abusado del recurso de ser youtubers”, expresó.

Dijo que una cosa son los dueños y otra los periodistas que van a las conferencias, eventos, o salen a las calles, pues si binen pueden tener posturas distintas se tienen que trabajar con mayor respeto, porque forman parte de una transición de los medios tradicionales con las plataformas o páginas por el internet.

En mañaneras de AMLO, información que se da no debe ser errónea

Por su parte, Manuel Fuentes recordó que él inicio a través de Youtube y es una plataforma que muchos comunicadores han usado para dar su opinión, por lo que es algo que se tiene que reflexionar sobre la información que se da, ya que en algunos de los casos es errónea.

Consideró que deben tener cuidado de qué presentan, pues la audiencia requiere de información fresca y que les parezca innovadora, porque la “gente ya se cansó” del formato tradicional, es decir, que todo se presentaba sol en radio, televisión o un medio impreso.

Aunque señaló que no solo el presidente debería rendir cuentas, sino también los secretarios porque casi no hablan en las conferencias, comentó que no se pueden desaprovechar los medios públicos y plataformas, pues es una “oportunidad que se les está dando”.

“A veces debe de haber un balance, porque lo que vemos no solo es el tema periodístico lo que se llevan las mañaneras, sino también el político, pero con un apoyo de algunos medios que abiertamente dicen que están con el presidente y ahí vemos en que se han convertido en un contrapeso importante, pero con deficiencias que tienen que ir puliendo”, expuso.

Puntualizó que hay empresarios que no coinciden con el gobierno y que están abiertos a mentir, pero el presidente ha generalizado, lo cual catalogó como “un error”, pues se tienen que reconocer que hay una batalla entre los medios y “los grandes medios”, que deben comprende que les fallaron a las audiencias.

Sostuvo que López Obrador sabe que se tiene “una rebelión de las audiencias” y eso lo ha usado a su favor para darle cabida a los youtubers, pero ya se contaminó en este debate, porque no se pude estigmatizar a alguien solo por trabajar con un medio que no coincida con él.

Aseveró que se tiene que ser objetivo para mantener un balance de lo que se da a conocer y hacer un mejor periodismo, porque los reporteros son personas y cada uno tiene sus posturas, lo que en muchos de los casos complica ser “neutral” al momento de dar una noticia.