La noche del jueves, asaltaron al secretario particular de la candidata de Morena, Irma Leticia Gonzáles Sánchez, a la alcaldía de Irapuato, Guanajuato. Esto, previo al debate electoral en donde al enterarse de los hechos, acusó a los escoltas de la candidata del PAN, Lorena Alfaro García.

Pues de acuerdo con la candidata de Morena, entre los objetos robados iba una mochila, celulares y los materiales que ella utilizaría durante el debate.

El asalto sucedió en una heladería, donde las cámaras de vigilancia captaron el momento en donde, a punta de pistola, atracaron a José Eduardo Ramírez Vergara, secretario de Gonzales Sánchez.

En el video se observa como Ramírez Vergara es amenazado con armas de fuego por dos hombres quienes le exigen tirarse al piso. Posteriormente salen huyendo de este negocio que se encuentra a unos metros de la televisora donde se realizó el debate.

El día de hoy, antes de llegar al debate los guardaespaldas de la alcaldesa que quiere repetir, encañonaron a mi particular, lo aventaron al piso, le quitaron toda mi información que yo tría, por eso me llegó después porque me la volvieron a imprimir”

Irma Leticia Gonzales Sánchez