El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que su hijo, Andrés López Beltrán sí participará en Morena, ya que quiere “ayudar a consolidar” el partido que surgió como movimiento tras la elección de 2006.

Ante la pregunta sobre la incursión de sus hijos en la política o en el próximo gobierno, el mandatario precisó que tomó un acuerdo con sus hijos José Ramón, Andrés y Gonzalo para que mientras él estuviera en funciones, ellos no participarán en política o en el gobierno.

Sin embargo, indicó que, ante la decisión de retirarse de la actividad política, sus hijos podrán realizar las actividades en cualquiera de esos dos ámbitos, pero el único que decidió sumarse al Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) fue Andrés.

“José Ramón no va a trabajar en el gobierno, Gonzalo tampoco, Andrés, sí, pero no en el gobierno, él va a participar en Morena, quiere ayudar a consolidar Morena, no voy yo a influir en nada (…) me lo planteó y quiere apostar a ser electo, no impuesto”.