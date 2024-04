Policías deben decir si les ordenaron disparar en Coyomeapan: Celestino Los policías estatales detenidos que dispararon en contra de habitantes de Coyomeapan en 2022,deben decir si recibieron alguna orden

Los policías estatales detenidos que dispararon en contra de habitantes de Coyomeapan el 9 de mayo de 2022, falleciendo tres en el lugar de los hechos, deben decir si recibieron alguna orden de una autoridad o mando superior para esta acción.

Así lo señaló la candidata local por el distrito 16 con cabecera en Tehuacán sur, Araceli Celestino Rosas, quien se deslindó de dichas agresiones, aunque también comentó que el actuar de los elementos de seguridad habría sido en respuesta a disparos por parte de pobladores.

“Los policías están detenidos, viviendo un proceso. Las familias (de los policías) me buscan, me piden ayuda, que no es justo lo que les hicieron. En su momento pudieron declarar. Ahora yo les digo que tiene que dar a conocer si tuvieron orden o instrucciones de altos mandos (…) Estoy interesada en que todo salga a la luz pública, por eso tienen que decir si actuaron por decisión propia o si alguien más ordenó”. Araceli Celestino Rosas,

Ante la pregunta sobre las detenciones de Gonzalo Martínez Herrera, Basilisa Montaño Gutiérrez, Adán Anastasio González Sanguínez y Eruviel Águilar Gómez, ocurrida en septiembre de 2021, afirmó que esas prácticas “fueron del barbosismo” y que no tuvo nada que ver con las mismas.

CDH: policías ejecutaron deliberadamente en Coyomeapan

Sobre este hecho, la Comisión de Derechos Humanos de Puebla (CDH) determinó en abril de 2023 que “los policías ejecutaron deliberadamente a tres personas y dejaron heridas a otras siete”. De igual manera, indicó que el ayuntamiento de Zoquitlán no brindó auxilio a los pobladores del municipio, cuando le solicitaron una ambulancia.

Hay que recordar que, el exgobernador Miguel Barbosa Huerta dijo el 10 de mayo que sólo hubo heridos, aunque dos días después reconoció los fallecimientos.

Coyomeapan: la disputa contra Antorcha

La candidata a diputación del distrito local 16 con cabecera en Tehuacán sur, Araceli Celestino Rosas, aseguró que en 2011 ella y su familia lograron quitarle la presidencia a Antorcha Campesina. Agregó que la disputa continua a la fecha.

Su hermano, David Celestino Rosas llegó a ser presidente municipal por el PRI en 2011, partido que está ligado a Antorcha. Lo que significó la perdida de la hegemonía de la organización.

Celestino Rosas comentó que la organización se hace pasar por una entidad democrática, pero presiona a los ciudadanos para sus intereses particulares.

“Utilizaban a mujeres con niños para llevarlos a botear; los llevaban a tomar instituciones para lograr grandes beneficios para la organización. A eso nos opusimos (…) Logramos que Antorcha perdiera fuerza”. Araceli Celestino Rosas,

Ellos (David y Araceli) no son oriundos de dicha demarcación. David llegó como médico de la comunidad y “se ganó la confianza de la gente, lo que le permitió ser presidente municipal”.

En dicha administración, fue invitada por su hermano a ser presidenta del DIF municipal. Ello le permitió más cercanía con la gente, por lo que en 2014 fue propuesta para ser candidata por el tricolor para la alcaldía.

“Fui electa como primera mujer fuereña, que no habla la lengua pero que tiene aceptación muy grande; tan es así, que el mayor número de votantes fueron hombres, con todo lo complicado que es el machismo, el alcoholismo. ¡Vaya! Tantos problemas que hay en la sierra”. Araceli Celestino Rosas,

Afirmó que durante sus gestiones gobernaron para la gente y le devolvieron al pueblo la confianza hacia los funcionarios. “Les dimos vivienda, techos”, finalizó.

En 2018, una vez, que dejó el poder, su hermano sale electo de nueva cuenta como edil, sólo que ahora por el blanquiazul, pues como ediles “mostraron resultados”, lo provocó que Antorcha los expulsará del PRI por presiones internas. Finalmente, gana en 2021 su esposo, Rodolfo García López.

Durante la entrevista que realizó este medio, la candidata de “Sigamos haciendo historia” reconoció que su historia se podría ver como una familia en el poder.

García López le gana a candidato antorchista

En 2021, García López superó a Guillermo Abasolo por más de 3 mil votos. El candidato del Partido del Trabajo obtuvo 5 mil 300 votos, mientras que Abasolo, impulsado por Antorchar, alcanzó los 2 mil.

No obstante, señaló que Guillermo Abasolo es actualmente candidato del Partido Verde para la alcaldía de Coyomeapan.

Finalmente, al preguntarle si existe tala clandestina en la zona, dijo que desconoce la situación. Afirmó que durante su gestión se trabajó para preservar el bosque e incluso se estableció un criadero de Venado Blanco, pero las crías fueron liberadas.

Manifestó que su objetivo actual es alcanzar la diputación local en Tehuacán sur para continuar “trabajando con la gente”. Agregó que le interesa impulsar programas de apoyo para que los artesanos puedan comercializar sus productos.

Respecto a la desaparición del activista defensor del agua, Sergio Rivera Hernández, de Zoquitlán, mencionó que desconoce el tema. Este defensor desapareció en agosto de 2018 después de oponerse a la instalación de una hidroeléctrica sobre los ríos Atzalan-Coyolapa.

Cabe mencionar que el pasado lunes, el Instituto Nacional Electoral (INE) con sede en Puebla manifestó que no se tiene focos rojos en la entidad que pudieran vulnerar las campañas y, por lo tanto, la elección. Sin embargo, eso no significa que las autoridades no deben dejar de abordar el tema de buscar la paz.