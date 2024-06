El Movimiento Antorchista en Puebla negó que participara en actos de compra de votos en el municipio de Ocoyucan, a favor de Aristóteles Campos Flores. Asimismo, exigió a Morena a que presente pruebas de sus acusaciones, pues si no lo hace, solo estaría calumniando.

Este viernes 31 de mayo, el Movimiento Antorchista desplegó un comunicado, en el cual señaló no apoyar a ningún candidato en las elecciones de este 2 de junio. Esto, luego de que el partido Morena acusara al movimiento de actuar en favor de Campos Flores, candidato por el Prian a alcalde de Ocoyucan.

Aunado a ello, afirmaron que el Movimiento Antorchista no participó, ni participará en delitos electorales como la compra de votos. Pues argumentaron que su organización siempre se apegó a las leyes y normas durante las campañas y proceso electoral en Puebla.

Nosotros no compramos votos, bajo ninguna forma, porque no tenemos necesidad de hacerlo, ni tenemos dinero para hacerlo. Durante dos meses, el candidato y los partidos políticos hicieron una campaña de convencimiento y eso fue suficiente. Nosotros nos comportamos conforme lo exige la ley. No tenemos necesidad de quebrantarla.

Señaló Aquiles Montaño Brito, vocero del Movimiento Antorchista.