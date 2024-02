El gobierno de Puebla puso en marcha la modernización de la carretera Axochiapan-Huachinantla, la rehabilitación de la losa de rodamiento del Puente Tzicatlán y la reconstrucción del camino Agua Dulce-Tepemaxalco, en la Mixteca, con una inversión de 109.2 millones de pesos.

En su gira de trabajo por esta región, el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina también hizo la entrega de apoyos de programas del bienestar y de certificados de obras escolares y de la reconstrucción de templos afectados por el sismo del 19 de septiembre del 2017.

Por una parte, el mandatario poblano estuvo primero en el municipio de Teotlalco, en donde señaló que la intervención de la carretera Axochiapan–Huachinantla, en la que se destinarán 49 millones de pesos de recursos estatales, beneficiará a habitantes de las comunidades de Tzicatlán y Las Maravillas,

Refirió que, si bien no son grandes poblaciones, su necesidad es mayor, además de que ninguna acción de gobierno sería posible si no se mejora la infraestructura carretera, pues a través de ella se transportan bienes y servicios de forma rápida y económica para las personas.

Asimismo, informó que ya se concluyó la rehabilitación de la losa de rodamiento sobre el Puente Tzicatlán, para el cual se destinaron 5.3 millones de pesos. Sostuvo que dichas obras permitirán reactivar el comercio en la región, así como llevar beneficios en materia de educación, salud y seguridad pública, para garantizar el bienestar de sus habitantes.

El titular del Poder Ejecutivo aprovechó para hacer un llamado a los ciudadanos a que no se dejen engañar en la entrega de apoyos, pues nadie los puede condicionar u obligar a alguien para votar por un candidato, al tiempo de pedir a los partidos que elijan bien a sus perfiles para las elecciones.

No los deben obligar a participar con alguien, es una forma de respeto al pueblo, que los ciudadanos decidan quienes son los mejores, que se de en el debate de las ideas, que no los echen a perder, que las ideas sean las que se impongan, pero igual que seleccionemos quienes son los perfiles, no queremos delincuentes y si así es que no se les dé el voto

Céspedes Peregrina