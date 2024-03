Pobladores de San Pedro Cholula pidieron la cancelación de dos pozos de agua que están siendo operados por empresas privadas. Esto, debido a que sobreexplotan los mantos acuíferos de la región y generando desabasto, situación que ya había sido denunciada desde julio pasado.

En rueda de prensa, Mireya Tepox Huelitl, del Movimiento 8 de febrero y del Comité de Defensa del Agua Cholulteca, acompañada de una veintena de habitantes de dicho municipio, comentó que son de uso comercial. Aseguró que ello, demuestra que se están privilegiando a los particulares por encima de los ciudadanos.

Agregó que dichos pozos son el Flor Huelitl Sandre, con concesión 04PUE115651, ubicado en el predio denominado “Las ánimas”. Cuenta con autorización para su explotación de 31 mil metros cúbicos, es decir, 31 mil litros de agua al año hasta 2031. Pero aseguró que por las noches entran y salen sobre la avenida principal pipas con capacidad de entre 5 y 10 mil litros.

Mientras que el segundo se ubica en San Matías Cocoyotla, cuyo titular del predio es Evodio Huelitl, que había sido clausurado en julio de 2023 por Conagua. Sin embargo, semanas después les informaron que había adquirido una ampliación de concesión de explotación de agua, a favor de Ahmed García Tecuanhuey.

Conagua no entrega información de los pozos de agua

Detalló que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) aun no entrega la información oficial sobre este pozo. Es decir, a cuántos años fue otorgada, ni tampoco sobre la capacidad de explotación. Pero sostuvo que igual detectaron a pipas salir por las noches, de entre 5 y 10 mil litros.

Sumado a esto, comentó que hay un pozo denominado número 4, el cual administra el ayuntamiento, a través de Sosapach, para dotar de agua a los pueblos aledaños. Sin embargo, sobre la misma junta auxiliar hay tres, por lo que “la gravedad” por la falta del líquido vital es cada día más.

Y es que, dijo, no se tiene información sobre la cantidad de agua que extrae, ni tampoco se tiene constancia legal de que sea en beneficio de los barrios y cabecera municipal, y no de zonas de alta plusvalía. Y es que el gobierno municipal de Paola Angón Silva no se los ha comprobado.

Cuatro juntas auxiliares afectadas

Hizo énfasis en que se han solicitado los estudios de impacto ambiental, de factibilidad, de afectaciones, de conos de abatimiento sin que tengan respuesta. Esto, debido a que afecta a pobladores de las juntas auxiliares de San Matías Cocoyotla, San Diego Cuachayotla, San Cosme Texintla y Santa Bárbara Almoloya.

Es urgente la cancelación de las concesiones de los pozos para empresas privadas que les han sido entregadas, servicios públicos y estratégicos como es el tema del agua es vital, tiene que ser el pueblo organizado el que tiene que determinar qué es lo que procede. Expresó Tepox Huelitl.

Mencionó que esto no es reciente, pues en días reciente vieron como disminuyó la presión del agua. Además de que ahora solo les una vez cada tres días, es decir, dos veces por semana, pero no les alcanza para llenar sus depósitos y tienen que ahorrar para que les rinda.

Tepox Huelitl manifestó que han tenido mesas de trabajo con el ayuntamiento, la Conagua y el Ceaspue. Incluso, les propuso un proyecto para la elaboración de los captadores pluviales, así como la reparación del drenaje colapsado, sin que tenga respuesta positiva.

Indicó que en julio del año pasado hicieron una manifestación en San Pedro Cholula para denunciar, por primera vez, esta situación. Y aunque las autoridades se comprometieron a tomar cartas en el asunto, esto no sucedió. Es así que “los pueblos cholultecas se están organizando para determinar qué acciones implementar”.