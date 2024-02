La alcaldesa de San Pedro Cholula, Paola Angon Silva, respondió de forma tajante que es falso el audio donde se le involucra y que circuló en redes sociales durante la tarde del lunes; reiteró que no irá por la reelección.

Al primer minuto del martes, a través de sus redes sociales, la panista subió un video de un minuto con 28 segundos, para responder sobre su futuro político, dejando en claro que terminará su gestión el 14 de octubre.

La esperada respuesta de Angon Silva llegó a la medianoche, pero enfocada en despejar las especulaciones sobre su carrera política que señaló se vienen dando desde semanas y días atrás.

“Quiero volver a comentar que no me interesa participar en el proceso electoral. Tengo una encomienda que ustedes me dieron, ese voto de confianza para poder terminar esta administración”.