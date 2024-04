Durante el segundo semestre de 2023, las multas por alcoholímetro en las Cholulas aumentaron un 136 por ciento en comparación con el mismo período de 2022. Y es que en ese año se registraron un total de 619 multas, mientras que el año pasado se contabilizaron mil 464.

Estos datos se desprenden del informe “Programa alcoholímetro 2023” del Instituto para la Gestión, Administración y Vinculación Municipal (Igavim). El informe detalla que municipios como San Andrés Cholula registraron 885 multas por no pasar la prueba del alcoholímetro durante el segundo semestre.

En segundo lugar se encuentra San Pedro Cholula con 688 infracciones, mientras que la ciudad de Puebla acumuló 407. En cuarto lugar está Tehuacán con 78, San Martín Texmelucan con 53 y Cuautlancingo con 11.

Te podría interesar: multas por alcoholímetro

En total, se analizaron 10 municipios de la zona metropolitana, de los cuales cuatro no presentaron registros.

En este sentido, Atlixco y Amozoc declararon que no tuvieron registros debido a que no llevaron a cabo el programa en el período mencionado. Huachinango indicó que no cuenta con un programa de alcoholímetro, mientras que Teziutlán presenta limitaciones de transparencia en ese programa al no contar con información sistematizada sobre los montos de las multas.

El observatorio también informó sobre los montos recaudados por cada demarcación. La capital encabeza la lista con un total de dos millones 836 mil 648 pesos, a pesar de estar en tercer lugar en número de multas.

En segundo lugar está el municipio de San Andrés Cholula, siendo el primero en aplicar este tipo de “castigo”, acumulando dos millones 317 mil 96 pesos. San Pedro no reveló cuánto acumuló.

Sorprende el caso de Tehuacán, municipio que está en cuarto lugar en aplicar multas, pero recaudó un total de un millón 746 mil 588 pesos.

Lo mismo ocurre con Cuautlancingo y San Martín, que tienen una diferencia de 44 multas, pero su aportación al erario es similar. La primera recaudó 288 mil 448 pesos, mientras que la segunda llegó a 288 mil 589 pesos.

Sin embargo, según el estudio, ninguna demarcación explicó para qué fueron ocupados los recursos.