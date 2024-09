La Auditoria Superior del Estado (ASE) de Puebla no hizo observaciones a mis cuentas públicas y eso es un “tapón de boca” para mis opositores, aseguró Paola Angon Silva, presidenta municipal de San Pedro Cholula.

“La Auditoría Superior del Estado no hizo observaciones a mis cuentas públicas y eso para mí representa un tapón de boca para mis opositores que señalaban desvío de recursos en mi administración sin fundamento alguno“, expresó la presidenta municipal de San Pedro Cholula, Paola Angón en entrevista.

Abundó que siempre condujo su administración con transferencia y pulcritud en el uso del recurso público y me voy tranquila de que la autoridad fiscalizadora no me haya observado nada fuera de lo normal.

También aseguró que no dejará obras pendientes y si en cambio, un paquete de proyectos ya validados para que los ejecute el próximo gobierno municipal.

En este sentido refirió que concluye su gobierno con números blancos y deja un saldo importante en las cuentas del ayuntamiento para que pueda iniciar sin contratiempos la operatividad el próximo gobierno de San Pedro Cholula.

Falta de civilidad el plantón frente a la presidencia

En otro orden de ideas, Paola Angon lamentó la falta de civilidad política de la excandidata Roxana Luna. Quien no quiso retirar el plantón que tiene con sus seguidores frente a la presidencia y que entorpece la celebración del Grito de Independencia.