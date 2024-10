La banda británica de rock, Oasis, confirmó su visita a México, con un concierto que se llevará a cabo en septiembre del 2025. Además, anunció otras cuatro fechas en como parte de la gira que realizará con motivo de reencuentro.

A través de sus cuentas en redes sociales, la agrupación de los hermanos Gallagher, dio a conocer que, durante el próximo año sostendrá un tour por Norteamérica. Es decir, realizará conciertos en diferentes puntos de Estados Unidos, Canadá y, por supuesto, México.

La gira por el continente comenzará el 24 de agosto, con su presentación en el Rogers Stadium, de Toronto, Canadá.

Posteriormente, Oasis tendrá tres presentaciones en Estados Unidos. Primero, la agrupación llevará su música el 28 de agosto al Soldier Field de Chicago. Luego, el 31 de agosto, visitará el MetLife Stadium en Nueva Jersey, y el 6 de septiembre Rose Bowl Stadium de Los Ángeles.

🚨REGISTER FOR THE NORTH AMERICAN 2025 TOUR PRE-SALE BALLOT 🚨

A ticket pre-sale will be held this Thursday, 3rd October. Entry is by private ballot only.

Ballot registration is open now and closes 8am ET tomorrow, Tuesday 1st October.

Register here: https://t.co/A0zRW3s9vA… pic.twitter.com/9ifHoghkla